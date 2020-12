Environ 1500 boîtes de Noël distribuées à Moncton malgré la pandémie

Les boîtes de Noël de l'organisme Food Dépôt alimentaire destinées à des familles démunies dans la région de Moncton seront différentes cette année à cause de la pandémie. Les bénévoles sont moins nombreux, mais ils comptent en distribuer quand même à plus de 1500 familles.

Pour les boîtes de Noël cette année, on a fait l’empaquetage de bonne heure. Ça s’est passé la semaine dernière avec un petit nombre de bénévoles qu’on a utilisés auparavant pour empaqueter les boîtes. Et les boîtes sont toutes retournées à notre dépôt alimentaire de Moncton et vont se faire distribuer à travers nos deux banques [Moncton et Dieppe], pour donner à leurs clients pendant que leurs clients visitent la banque alimentaire au mois de décembre , explique la directrice générale du Dépôt alimentaire, Chantal Sénécal.

Quelques personnes feront aussi des livraisons à domicile.

En temps normal, 300 bénévoles s’activent au Colisée de Moncton pour préparer et distribuer les boîtes, mais il fallait diminuer leur nombre à cause des limites imposées aux rassemblements. L'organisme s'y est donc pris plus tôt que d'habitude pour effectuer le travail avec beaucoup moins de bénévoles.

Il n’y avait vraiment pas de façon de continuer cet événement-là avec la pandémie et les restrictions. Alors, on a fait ça de bonne heure pour s’assurer que les gens puissent venir chercher leur boîte alimentaire , indique Mme Sénécal.

En raison de la pandémie, il a fallu modifier la distribution traditionnelle des boîtes de Noël, explique Chantal Sénécal, directrice générale du Dépôt alimentaire de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Des boîtes différentes

Les produits alimentaires déposés dans les boîtes sont différents cette année.

La nourriture dans la boîte, c’est toute de la nourriture non périssable. D’habitude, les années dernières, on avait du lait, du fromage, des choses comme cela. Malheureusement, on n’a pas pu faire ça cette année. Ce qu’on va faire au lieu, c’est qu’on va envoyer de notre entrepôt aux banques alimentaires des produits frais tous les jours, tous les deux jours, pendant les trois prochaines semaines , précise Chantal Sénécal.

L’organisme Food Dépôt alimentaire distribuera 3000 dindes dans ses boîtes ainsi que dans des banques alimentaires du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Préparer ses plans opérationnels a été un défi, mais il n’était pas question pour l'organisme d’annuler l’activité.

Mon équipe a travaillé tellement dur pour être créative et trouver une façon de continuer à faire le travail qu'on fait et s'assurer que toutes les familles dans la région de Moncton ont un souper durant ces fêtes , souligne Chantal Sénécal.

Succès de la guignolée à Grand-Sault

Le Club Richelieu de Grand-Sault ne voulait pas annuler sa guignolée. Chaque année, ses bénévoles font du porte-à-porte. Mais avec la pandémie, l’organisme a adopté une autre formule. Des bénévoles étaient postés à différents endroits de la région et les gens donnaient la somme qu'ils voulaient.

Il y avait des endroits où il y avait sept ou huit voitures en ligne avec la vitre ouverte avec de l'argent dans leur main. Ç’a été toujours de même à Grand-Sault quand on cognait aux portes. On a toujours réussi. La générosité de la communauté me dépasse chaque fois , affirme Bruce Koroscil, trésorier du Club Richelieu et coprésident du comité de la guignolée.

Les résidents de la région de Grand-Sault ont démontré une grande générosité lors de la guignolée du Club Richelieu, selon le coprésident du comité organisateur, Bruce Koroscil. Photo : Gracieuseté/Bruce Koroscil

On est tous au courant qu’avec la COVID-19 ça empire la situation de beaucoup de monde. [...] Certainement, on n'était pas pour lâcher ça et laisser ce monde-là , ajoute M. Koroscil.

Le Club Richelieu croit pouvoir aider 200 familles dans la région. L'organisme continue d’accepter des dons.

À Moncton, l’organisme Food Dépôt alimentaire lance lundi sa campagne de financement pour ses boîtes de Noël.

D’après un reportage de Wildinette Paul