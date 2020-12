Campagne virale au Château Symmes : donner de l’amour aux aînés une lettre à la fois

La direction de l’établissement de concert avec les résidents a lancé une campagne sur les médias sociaux invitant les gens à envoyer leurs plus beaux mots aux aînées de la résidence.

Sur les vidéos qui circulent depuis quelques jours, on peut voir plusieurs résidents se prêter au jeu. On les voit notamment tenir une affiche sur laquelle il est écrit en gros caractères : Voudriez-vous m’écrire pour Noël ? , suivi des coordonnées des participants.

Près d’une vingtaine d’aînés ont jusqu'ici rejoint la parade.

On commence depuis samedi à recevoir plein de lettres, plein de courriels, plein d’amour, plein de trucs pour que les gens se sentent aimés et pas seuls durant la période de Noël , s’étonne Annie Pamela Roy, co-directrice exécutive à la résidence Château Symmes.

Annie Pamela Roy, co-directrice exécutive à la résidence Château Symmes. Photo : Radio-Canada

Effet boule de neige

La magie des Fêtes semble avoir pris le dessus sur la pandémie de COVID-19 qui sévit, puisque le projet est rapidement devenu viral. Des correspondances arrivent des quatre coins du monde.

Une lettre écrite à la main, c’est quelqu’un qui prend le temps de dire : "Je t’aime". Annie Pamela Roy

Ce n’est pas seulement à travers le Québec. On en a reçu de la France, de la Belgique. On a des petits messages du Maroc. Je n’ai pas eu le temps de tout regarder , dit-elle, presque essoufflée. Mais c’est génial.

Le Château Symmes dit avoir jusqu’à maintenant reçu 300 de ces petits mots empreints de douceur destinés à ses résidents.

Annie Pamela Roy indique que l’établissement va partager les cartes de vœux avec sa résidence sœur, les Résidences La Gappe et à travers tout l’Outaouais.

Je peux assurer que les lettres vont être ouvertes, lues, distribuées, remplies d’amour à partager. Et avec tout le surplus, on va faire une grosse vague d’amour et donner ça à tout le monde , s’est réjouie Mme Roy.

Les personnes intéressées à envoyer un mot ou une carte de Noël à un résident du Château Symmes peuvent le faire par la poste à l’adresse postale de la résidence ou encore sur le site Web de l’établissement.

Avec les informations de Marika Bellavance