Trois églises de la vallée du Fraser tiennent encore des services en personne

Trois églises de la vallée du Fraser, à l'est de Vancouver, ont encore organisé des services en personne dimanche matin, malgré l’interdiction provinciale des rassemblements décrétée afin de freiner la propagation de la COVID-19.

Les églises Free Grace Baptist et Free Reformed de Chilliwack ont ​​rassemblé des fidèles aujourd'hui tout comme la Riverside Calvary Chapel de Langley qui a pourtant été condamnée à une amende de 2300 $ le week-end dernier.

Dans une déclaration écrite, la Gendarmerie Royale du Canada dit qu'elle travaille en étroite collaboration avec les responsables provinciaux et régionaux de la santé et le Service des poursuites de la Colombie-Britannique pour l'éducation et l'application des règlements sanitaires en vigueur .

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , la grande majorité des lieux de culte à Chilliwack respecte les ordonnances sanitaires, mais qu’un petit nombre continue de tenir des services en personne, sur lesquels des agents enquêtent.

Les dirigeants des deux églises de Chilliwack soutiennent que restreindre les rassemblements viole la Charte canadienne des droits et libertés. Ils estiment que la présence de fidèles est un service essentiel.

Des fidèles à l'église de Langley doutent de la validité des ordonnances provinciales et se demandent pourquoi les magasins d'alcool restent ouverts en tant que service essentiel, mais pas les églises.

Avec les informations de Maryse Zeidler