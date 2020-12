Des propriétaires de gîtes appellent à l'aide à l’approche des Fêtes

Nathalie Gagnon et Jean-François Vermette sont propriétaires depuis quatre ans du Domaine William Wentworth dans le Canton de Kingsey. La pandémie les amène à vivre un scénario qu’il ne se serait jamais imaginé vivre.

Il y a eu un peu de panique, disons qu'on n'a pas très bien dormi. Disons mars, avril, mai c'était quelque chose , affirme Jean-François Vermette.

Même si l’été a permis de revoir davantage de clientèle, les chambres étaient de nouveau inoccupées dès le mois d’août.

Aide financière insuffisante

Avec le temps qui passe, les propriétaires sentent l’inquiétude monter. C'est inquiétant parce qu'il y a de gros frais fixes qui sont hyper élevés , souligne Nathalie Gagnon.

Le couple a pu obtenir un prêt de 40 000 $ pour du gouvernement, mais cette aide demeure modeste pour payer les factures qui s’accumulent.

Le scénario est le même à la maison Drew de Magog. Le propriétaire Pierre Robinette déplore ne pas avoir obtenu de prêt, ni de subvention.

Dans le programme d'aide, il est mentionné qu'on ne peut pas être propriétaire résident pour avoir accès à l'aide gouvernementale , déplore Pierre Robinette.

De son côté, la présidente des gîtes touristique Magog-Orford, Nicole Vincent, souligne pour sa part qu’elle n’a eu droit au remboursement de la taxe d’hébergement. Pour le 2e et le 3e trimestre, ça va varier entre 300 $ et 500 $. On n'est pas éligible à l'aide aux loyers et frais fixe , illustre telle.

Alors que l’hiver s’annonce encore difficile pour ces établissements, les propriétaires attendent avec impatience l’arrivée du vaccin qui permettra de relâcher graduellement les mesures sanitaires imposées.

D’après le reportage de Jean Arel