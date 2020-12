Les commerçants locaux de Winnipeg passent en ligne à temps pour les Fêtes

Les vendeurs locaux ont rejoint le nouveau site web Goodlocal.ca en grand nombre et les commandes affluent depuis le lancement en novembre .

Les fondateurs du site, Obby Khan et Ali Esmail, tous deux originaires de Winnipeg et propriétaires de petites entreprises, ont vu leurs collègues et commerçants se battre pour survivre au milieu de la pandémie.

En avril dernier, Ali et moi avons commencé à parler à des entreprises locales et de la façon dont cette pandémie allait les paralyser. Ces entreprises doivent avoir des milliers de dollars de produits en stock dans leur garage, leur sous-sol et dans les magasins qu'elles ne peuvent pas vendre à cause des restrictions. Nous avons pensé à un endroit qui regroupe les entreprises locales afin de favoriser les achats locaux. Comme ça n’existait pas, nous avons créé un site Goodlocal.ca qui permet de faire ses achats locaux en ligne et d’être livré , explique le cofondateur, Obby Khan.

L’idée a pris son envol et a rassemblé une communauté d'acheteurs et de vendeurs locaux.

Obby Khan s’étonne encore de la réaction positive des gens, autant des clients que des vendeurs.

Nous recevons des courriels, des messages et des appels de toutes sortes de vendeurs qui nous remercient d'avoir lancé cette idée et de leur avoir permis de vendre facilement et équitablement sur notre plateforme. Plusieurs vendeurs ont plus vendu sur notre plateforme en trois semaines que pendant les huit derniers mois ajoute Obby Khan en entrevue.

Un coup de fouet pour les affaires

Un coup de fouet bien nécessaire aux affaires, pour tous les marchands qui ont dû fermer les portes de leurs boutiques en raison des restrictions de la COVID-19.

Lennard Taylor, designer local et propriétaire d'une boutique qui porte son nom rue McDermott, a bondi sur l’occasion dès que le site a été lancé.

Mais il ne s’en tient pas juste à cela et fait preuve d'imagination pour rester en contact avec ses clients. Le créateur s’est transformé en assistant personnel virtuel. Il organise des tours virtuels dans son atelier- boutique afin de montrer sa marchandise directement aux clients.

J’ai rapidement fait la transition en ligne. Que ce soit par Facetime ou Skype, je présente mon atelier-boutique à mes clients et je leur fais des suggestions pour des idées de cadeaux pour les Fêtes.

Le créateur Lennard Taylor s'est transformé en assistant personnel et offre des visites virtuelles à ses clients dans sa boutique-atelier pour les aider à faire des achats. Photo : Radio-Canada / Patricia Miotto

Plus de 700 commandes traitées en une semaine

Bien que ces derniers ne puissent faire leurs achats en personne, cette nouvelle façon de magasiner apporte une opportunité à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui souhaitent encourager les petites entreprises locales.

Plus de 100 fabricants et marchands locaux se retrouvent sur le site. En une semaine, les ventes sur Goodlocal.ca ont augmenté de 1000 %.

La semaine dernière, nous avons traité plus de 700 commandes. Le renforcement des restrictions s'est produit dans la semaine qui a suivi notre lancement, mi-novembre, donc le moment était bon pour nous , explique Obby Khan.

À cela s’ajoute le désir profond de soutenir les populations locales. D’ailleurs, la province a tenu un rôle important pour encourager les ventes en ligne.

Le premier ministre Brian Pallister et le ministre [du Développement économique et de la Formation] Ralph Eichler ont été des collaborateurs extraordinaires et nous avons eu d'excellentes discussions avec eux , affirme Obby Khan.

Vendredi, le gouvernement a annoncé un soutien de 1,5 million $ à verser directement aux petites entreprises par l'intermédiaire des Chambres de commerce du Manitoba.

Avec ce soutien, les marchands locaux devraient pouvoir maintenir les Manitobains chez eux et en sécurité durant cette pandémie, tout en leur permettant de magasiner en ligne pour les Fêtes.