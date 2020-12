Le CHSLD Sainte-Dorothée s’ajoute à l’enquête publique du coroner

La direction du CISSS de Laval a informé le personnel du CHSLD à la fin du mois de novembre que l’établissement était ciblé par cette enquête [du coroner] .

Le CHSLD Sainte-Dorothée a été l’un des plus rudement frappés lors de la première vague, avec une centaine de décès. Il fait l’objet d’une action collective.

Dans sa communication, le directeur du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées du CISSS de Laval écrit notamment aux employés qu’ils peuvent avoir recours aux services d’un avocat.

Si vous avez des inquiétudes liées aux démarches d'enquête, il pourrait être possible de demander à être accompagné par un avocat lors des rencontres avec l'enquêteur de la Sûreté du Québec , écrit-il.

« Prudence » avec les enquêteurs

Plus loin, on invite les infirmières et les médecins, notamment, à demeurer prudents dans les informations qu’ils partageront avec les enquêteurs.

Certains employés pourraient être membres d'un ordre professionnel [...] Ainsi, nous souhaitons vous informer que l’enquêteur de la Sûreté du Québec n’a pas le pouvoir de "lever la confidentialité" et que seul le coroner peut le faire dans le cadre de l’enquête publique. Nous vous invitons à demeurer prudents lors de la divulgation d'informations et à vous rappeler que vous êtes tenus au secret professionnel lors de ces rencontres.

Jointe par Radio-Canada, la présidente du syndicat CSN du CISSS Laval, Marjolaine Aubé, affirme avoir eu un malaise à la lecture du courriel. On a reçu de nombreux appels de nos membres qui se sont sentis un peu intimidés , affirme-t-elle.

Le courriel suggère de prendre un avocat, de ne pas collaborer entièrement. Je n’accepte pas l’intimidation. Nous n’avons donné aucun mot d’ordre chez nous de ne pas collaborer, au contraire , affirme Mme Aubé.

Dans un document joint au courriel envoyé aux employés, l’avocat représentant le CISSS de Laval précise que nous vous indiquons qu’il faut collaborer pleinement à cette enquête . Il ajoute également qu' il est important de répondre aux questions selon vos souvenirs des faits, ou vos notes, le cas échéant, mais d’éviter les suppositions ou les hypothèses .

Le conseiller cadre aux communications et aux relations publiques du CISSS de Laval, Pierre-Yves Séguin, se dit à la fois surpris et attristé de l’interprétation qu’ont pu en faire les personnes . Il ajoute que dans un souci de rassurer le personnel concerné, chacun a d’abord été appelé individuellement et ensuite, un courriel leur a été transmis, dans lequel était joint un guide, rédigé par les services juridiques, destiné aux employés afin de leur permettre de se préparer .

Le directeur, auteur du courriel aux employés, s’est par ailleurs absenté pour un mois.

Au Bureau du coroner du Québec, on confirme qu’un avis d’audience sera diffusé ces prochaines semaines précisant les noms des autres milieux d’hébergement visés par l’enquête publique. Des dizaines de décès seront documentés.

La coroner en chef du Québec avait annoncé en juin dernier la tenue d’une vaste enquête publique sur certains décès survenus au cours de la pandémie de COVID-19 dans des CHLSD, des résidences privées pour aînés et d’autres milieux d’hébergement pour personnes vulnérables ou en perte d’autonomie.

Des témoins et des acteurs privilégiés de l’hébergement des personnes âgées au Québec seront éventuellement entendus.