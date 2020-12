Un passage à la zone rouge non sans heurts au Bas-Saint-Laurent

Certains restaurants de la région vont tout de même offrir des repas pour emporter, durant cette période en zone rouge.

Mais au restaurant chez Germaine, les propriétaires croient que le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est pourquoi l'établissement fermera temporairement ses portes.

C'est sûr que ça n'aurait pas pu continuer comme ça avec un achalandage varié. En mettant une pause et en sachant que ça va reprendre, les gens vont être plus prêts et en santé. Nous, de notre côté, on voit ça super positivement et on a hâte à l'été 2021 , précise Frédérique Bélanger, la copropriétaire du restaurant.

Depuis septembre, 34 spectacles ont été présentés par Spect'Art. Photo : Radio-Canada

À la salle Desjardins-Telus, les élèves du conservatoire de musique ont offert une dernière prestation, avant la fermeture de la salle de spectacle.

Le directeur général et artistique de Spect'Art Rimouski, Jacques Pineau, met fin à la saison 2020 avec le sentiment du devoir accompli, puisque le diffuseur de spectacle a réussi le pari d'égayer les Rimouskois durant la pandémie, en évitant toute éclosion.

Depuis septembre, 34 spectacles ont été présentés par l'organisation.

On a été très, excusez l'anglicisme, by the book avec la santé publique, on a fait approuver tous nos gestes, on ne voulait pas être un vecteur , précise Jacques Pineau.

Zone rouge temporaire?

Les entreprises touchées par le passage d'une partie de la région en zone rouge ont toutefois espoir que la situation reviendra rapidement au palier orange.

On espère juste que les gens durant le temps des Fêtes vont être sérieux et raisonnables et qu'on va prendre la menace au sérieux, ajoute Jacques Pineau.

Dimanche, le coronavirus a fait une autre victime parmi les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane, selon la santé publique du Bas-Saint-Laurent. L'organisation enregistre également 14 nouveaux cas sur le territoire.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse