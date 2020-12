Un an après le lock-out, l’heure est à la guérison à la raffinerie Co-op de Regina

Arrestations policières, accusation de méfait et intervention du premier ministre… il y a un an le lock-out de la raffinerie Co-op de Regina enflammait la Saskatchewan pendant les 196 jours du conflit de travail. Six mois après la signature d'une entente, la direction de l'entreprise et le syndicat sont d'accord qu'il est temps de rebâtir la confiance entre les deux parties.