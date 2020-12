La magie des fêtes au centre-ville de Chicoutimi

Cette édition était une occasion rêvée d'effectuer des ventes après des mois plutôt tranquilles.

Cette année, c’était important financièrement mais aussi pour le moral , admet une commerçante rencontrée sur place.

Les visiteurs n’en pensaient pas moins. L’activité permettait à certains de sortir du contexte de la COVID-19.

On profite d’une journée familiale permise , dit un père de famille. Ça réchauffe les cœurs et c’est chouette de se dire "Je vais côtoyer des êtres humains" , ajoute une autre personne rencontrée au marché.

Des changements dans l'organisation du marché ont eu lieu, comme l’implantation des mesures sanitaires.

Premièrement, on a modifié notre site. Un élargissement de notre site pour distancer le plus possible les cabanes. Cela fait en sorte qu'on a un périmètre beaucoup plus vaste et puis les gens peuvent circuler en toute sécurité.

Monique Gauvin, coordonnatrice de l'Association du centre-ville de Chicoutimi