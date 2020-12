Mastercard dit enquêter sur les allégations visant Pornhub

Cette annonce survient après que le New York Times eut révélé que le site, qui appartient au conglomérat MindGeek – basé à Montréal – permettait la diffusion de vidéos de viols et de pornographie juvénile. Le populaire site a toutefois nié que tel était le cas.

Mastercard Inc. a indiqué qu’elle en était à enquêter sur ces informations, avec la collaboration de la division bancaire de MindGeek.

Si ces allégations sont fondées, nous prendrons des actions immédiates. Extrait du communiqué de Mastercard

Lorsque nous identifions une activité illégale, notre politique est de demander à l'acquéreur de mettre fin à la relation, à moins qu'un plan de conformité efficace ne soit mis en place , dit encore l'entreprise.

Mastercard assure avoir une politique de tolérance zéro envers les activités illégales sur son réseau. L'entreprise travaille notamment avec les forces de l'ordre et d'autres groupes pour détecter et empêcher les transactions illégales.

Dans l'article du New York Times, Mastercard était au nombre des entreprises montrées du doigt pour sa collaboration avec Pornhub.

Je ne comprends pas pourquoi des moteurs de recherche, des banques et des compagnies de carte de crédit devraient soutenir une compagnie qui fait son capital sur le dos de l'exploitation sexuelle d'enfants ou de femmes inconscientes , a écrit le journaliste Nicholas Kristof.

Si PayPal peut suspendre sa coopération avec Pornhub, American Express, Mastercard et Visa le peuvent aussi , ajoutait-il.

L'investisseur et milliardaire Bill Ackman a notamment interpellé Mastercard et Visa Inc à ce sujet, leur enjoignant d'interrompre temporairement leurs services de paiement sur le site de Pornhub.

American Express Co fait elle aussi partie du lot, bien que ses cartes ne soient pas acceptées sur la plateforme.

Visa n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de Reuters. American Express a pour sa part indiqué qu'en vertu d'une politique mondiale appliquée depuis longtemps, il était interdit d'utiliser ses cartes pour tout contenu numérique pour adultes disponible sur le web.

Selon Bill Ackman, il faudrait rendre illégale la publication de vidéos sur des sites pornographiques sans que celles-ci ne soient d'abord revues par des modérateurs. L'âge de ceux et celles qui figurent dans ces vidéos ainsi que leur consentement devraient être aussi vérifiés, estime-t-il.

Pornhub assure pour sa part qu'une vaste équipe de modérateurs, dont elle refuse de dévoiler le nombre, s'affaire à revoir chaque vidéo téléversée sur son site. À cette surveillance s'ajoutent des technologies de détection automatisées qui permettent de filtrer les contenus indésirables.

Mais des vidéos de mineurs échappent malgré tout à la vigilance, souligne le journaliste Nicholas Kristof, qui s'est entretenu avec un modérateur de Pornhub. Difficile, par exemple, de déterminer par un simple visionnement si les participants ont 14 ans ou 18 ans, ou bien s'ils simulent la torture ou non.

Le premier ministre Justin Trudeau a réagi vendredi, affirmant que son gouvernement travaillait avec la police afin de lutter contre l'exploitation sexuelle de mineurs et la pornographie juvénile. Mais selon des parlementaires qui ont fait des demandes répétées afin qu'Ottawa sévisse contre les sites comme Pornhub, le gouvernement tarde à agir dans ce dossier.

Des élus québécois ont eux aussi demandé l'ouverture d'une enquête.