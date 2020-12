Les danseurs de l'Outaouais manifestent pour la réouverture des studios de danse

Les écoles de danse de l’Outaouais lancent un cri du cœur au gouvernement du Québec. Les représentants de plus d’une quinzaine d'écoles et studios de danse de la région se sont mobilisés, dimanche, lors d’une manifestation dansante, devant l’hôtel de ville de Gatineau.

Entre deux pas de danse, les manifestants ont réclamé l’ouverture complète des ateliers de danse et de l’aide de Québec afin de survivre.

Lorsqu'elle pratique ses chorégraphies, Ophélie Latulippe ne risque pas de se prendre les pieds dans ceux de ses collègues.

Actuellement, c’est via la plateforme en ligne Zoom que la danseuse de 16 ans suit la plupart de ses cours de danse. L’Outaouais étant en zone rouge, les règles sanitaires restreignent le nombre de personnes tolérées dans une salle d’activité sportive.

Mais la plateforme de discussion en ligne a ses limites et la danseuse l’a rapidement remarqué.

Ophélie Latulippe pratique la danse depuis 12 ans. Photo : Jean-François Poudrier

C’est en Zoom et ça devient long. Avec l’école qui est aussi en ligne, ça peut être très difficile d’être sur un écran de 9 h à 16 h, ensuite de danser de 17 h à 2 h [encore] sur un écran , lance Ophélie Latulippe.

Elle n’est pas la seule dans cette situation. Laurianne Forget pratique, mais enseigne aussi la danse. Elle tente de transmettre sa passion à travers l’écran, mais l’épreuve est complexe, raconte-t-elle.

Laurianne Forget est danseuse et enseigne la danse. Photo : Jean-François Poudrier

C’est compliqué. Tous les danseurs sont chez eux et ils ont tous un fournisseur Internet différent. Je partage ma musique et ils ne l'entendent pas tous au même niveau, en même temps et au même compte. Il n’y a rien de synchronisé. [...] C' est dur comme professeur de corriger les élèves , dit-elle.

Si bien, que les danseurs et danseuses de la région commencent à décrocher ou se tourner vers des studios d’Ottawa, où les mesures sont moins contraignantes. Bon nombre de propriétaires d’école et de studio de danses tirent le diable par la queue. Certains craignent devoir fermer si la situation perdure.

Anick McConnell, la directrice de l'École de danse Anick McConnell (EDAM) dit avoir vu le nombre d'inscriptions diminuer d’environ une centaine de danseurs cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Et elle continue à perdre des élèves chaque semaine depuis que le niveau d’alerte en Outaouais est en rouge.

Anick McConnell, la directrice de l'École de danse Anick McConnell (ÉDAM). Photo : Jean-François Poudrier

On perd environ huit élèves par semaine. À notre école, nous sommes rendus à 64 [élèves] qui ont lâché depuis la fermeture de nos studios. , rapporte Mme McConnell.

C’est désastreux pour les écoles de danse. Anick McConnell

Désastreux au point où la région de l’Outaouais pourrait perdre une génération complète de danseurs, estime Carole Brouard, propriétaire de l'Atelier de danse Carole Brouard (ADCB).

Carole Brouard, la propriétaire de l'Atelier de danse Carole Brouard (ADCB). Photo : Jean-François Poudrier

C’est une passion qu’on a et on veut la donner à nos élèves. Donner un cours de danse par Zoom à un enfant de trois, quatre ans, même cinq ans, c’est difficile. La semaine passée j’en ai eu une qui s’est mise à pleurer. Elle ne pouvait pas faire le pas , raconte Mme Brouard, encore émue de la situation.

Bon nombre de propriétaires d’école de danse assurent être en mesure de tenir des cours de danse sécuritaires comme ça se fait à Ottawa, disent-ils.

Avec les informations de Jean-François Poudrier