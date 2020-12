Des centaines de Winnipégois manifestent en solidarité avec les fermiers indiens

Les manifestants à Winnipeg tenaient des pancartes sur lesquelles il était inscrit Pas de fermiers, pas de nourriture, pas d’avenir ou encore Protégez les fermiers .

L’un des organisateurs de la manifestation, Mandeep Singh Brar, affirme qu’il est important que les fermiers sachent qu’ils ont du soutien.

Pour les encourager, nous les soutenons depuis les quatre coins du monde , explique M. Brar.

En vertu de réformes adoptées fin septembre, les fermiers ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non plus seulement sur les marchés régulés par l'État (les mandis) avec des prix fixés.

Les fermiers protestataires ont peur que cela provoque une forte baisse des prix des récoltes. Selon eux, ces mesures pourraient mener à la déréglementation des marchés. Ainsi, ils n’auraient plus l’option de vendre leurs récoltes à des prix garantis par l’État, ce qui les laisserait à la merci des acheteurs du secteur privé.

Des agriculteurs mécontents se sont rassemblés à Kundli, à la frontière entre Delhi et Haryana pour leur marche vers New Delhi. Photo : Getty Images / MONEY SHARMA

Des milliers de manifestants bloquent des autoroutes autour de New Delhi depuis 11 jours.

Le gouvernement indien a adopté trois lois qui sont contre les fermiers [...] S’il vous plaît, écoutez les fermiers, respectez leurs besoins et évitez ces lois , lance Mandeep Singh Brar.

Manifester malgré les règles sanitaires

Le Manitoba est actuellement en alerte rouge du système d’intervention en cas de pandémie. Selon les ordonnances sanitaires en vigueur, les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits, même lorsque les participants pratiquent la distanciation physique.

La Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de Winnipeg ainsi que des agents d’application de règlements provinciaux ont surveillé la manifestation, mais n'ont pu confirmer s’ils ont distribué des contraventions.

M. Brar indique que les manifestants ont reçu l’instruction de ne pas quitter leurs véhicules, de porter des masques, et de seulement être dans un véhicule avec des membres de leur ménage. Il ne croit pas qu’ils aient enfreint des règlements sanitaires.