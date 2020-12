Obtenir la PCRE, le casse-tête d’un Sherbrookois

La PCREPrestation canadienne de relance économique qui remplace la Prestation canadienne d'urgence (PCU), est notamment offerte aux travailleurs qui ont perdu plus de 50 % de leurs revenus en raison de la pandémie.

C’est le cas du photographe Dominick Ménard qui s’est retrouvé sans contrat cet automne.

En faisant une demande d'assurance emploi au début du mois de novembre, il est redirigé vers la PCREPrestation canadienne de relance économique . Depuis, le Sherbrookois déplore que les deux instances se renvoient la balle, sans qu’il puisse percevoir de prestation.

C'est juste du va-et-vient depuis les trois dernières semaines. De plus en plus, on a des comptes à payer. Dominick Ménard

Malgré la révision de son dossier, Dominick Ménard est revenu à la case départ et n'a toujours pas reçu d'aide financière.

Les démarches entreprises par Dominick Ménard pour obtenir la PCRE. Photo : Radio-Canada

La députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, affirme pour sa part que son bureau peut rediriger ce type de cas vers les bonnes ressources.

Honnêtement on a un taux de réussite très bon. Quand les gens viennent nous poser une question ou on a un cas en particulier, le jour même, on transmet un avis au ministère concerné. Dans ce cas-ci ça pourrait être l'ARC, des fois ça peut être l'immigration, puis là, le processus s'ensuit , affirme Élisabeth Brière.

Dominick Ménard ne blâme personne pour ces délais, mais maintient que le temps presse, il besoin d'un revenu d'ici le premier janvier

D’après le reportage de Pierrick Pichette