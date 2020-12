Grassy Narrows : Ottawa s’engage à dépenser 200 millions pour les centres de traitement

Les centres permettront de traiter les résidents des deux communautés souffrant toujours des effets du déversement de mercure dans les rivières Wabigoon et English dans les années 60 et 70.

Aujourd'hui encore, 90 pour cent de la population de Grassy Narrows a des traces de mercure dans le sang, selon des études récentes.

Nos membres ont souffert longtemps , selon le chef de Grassy Narrows, Randy Fobister.

Les Premières Nations avaient conclu un accord avec Ottawa plus tôt cette année pour la construction d’un centre de traitement dans chaque communauté, à la hauteur de 19,5 millions de dollars par centre.

L’énoncé économique prévoit désormais 200 millions de dollars jusqu’à l’année financière 2024-2025, ainsi que 300 000 $ par année pour l’entretien et la gestion de chaque centre.

Les centres permettront aux habitants de Grassy Narrows et Whitedog de demeurer près de chez eux tout en recevant des traitements.

Ceux-ci souffrent depuis les années 60 des effets toxiques des tonnes de mercure déversées par la papetière Dryden Chemical dans les rivières Wabigoon et English, un lieu de pêche important pour la communauté.

Dès la naissance, jusqu’à aujourd’hui, c’est quelque chose qui touche les nerfs des membres de la communauté, selon M. Fobister.

Ça touche les jeunes, qui ont des symptômes communs à l’empoisonnement au mercure, comme des éruptions cutanées , rajoute-t-il.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a décrit l’inaction face à la contamination au mercure comme une aberration historique la semaine dernière.

La création d'un centre de soins a été repoussée par le passé en raison des demandes de Grassy Narrows et Whitedog pour une enveloppe financière plus complète de la part du gouvernement, indique le ministre Miller.

Il n’y avait pas de lien de confiance entre Grassy Narrows et le gouvernement du Canada et dans un certain sens, avec raison.

Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones