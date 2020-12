Les besoins en paniers de Noël se font sentir chez une population différente cette année

La distribution des paniers de Noël commencera mardi prochain dans la MRC de Rouyn-Noranda. La Ressourcerie Bernard-Hamel va procéder à la distribution de 650 paniers, un nombre qui se compare à ceux des années précédentes malgré la pandémie.

Toutefois, une nouvelle clientèle vient s'ajouter aux demandeurs des paniers, souligne Nathalie Larose, responsable régionale de la Guignolée des médias.

Ce qu'on a aperçu, ces derniers mois, c'était une nouvelle clientèle, des personnes qui avaient des emplois et qui sont à l'arrêt. Sinon, on aide à l'année. La situation est peut-être revenue un peu plus à la normale par rapport à la COVID-19, mais notre service est toujours ouvert de la même façon , indique-t-elle.

Un constat similaire du côté du Comité des paniers de Noël de la Vallée-de-l’Or. La présidente du comité, Geneviève Larche, remarque de nouveaux visages parmi les personnes recevant des paniers.

On n’a pas plus de demandes en nombre, mais les gens qui ont demandé [des paniers] sont très différents des années passées , dit-elle. Ce sont de nouvelles demandes vraiment dues à la pandémie, les gens nous le notaient dans les commentaires, ce sont la perte d’emploi et quelques mois d’insécurité qui en fait en sorte qu’ils sont tombés dans un équilibre précaire.

Elle ajoute que plus de familles et plus d’enfants recevront des paniers en 2020, tandis que par les années passées, les personnes vivant seules représentaient une part importante des demandes.

En Abitibi-Témiscamingue, environ 3200 familles reçoivent l'aide des paniers de Noël chaque année.

Cette année, environ 130 000 $ ont été amassés lors de la Guignolée des médias. Nathalie Larose invite les gens à continuer à donner pour assurer la continuité des services des organismes communautaires.

Ça ne suffit pas parce que les organismes en région, depuis plusieurs années, notre objectif est de 300 000 $. Les organismes se sont habitués à avoir ce montant-là pour pouvoir faire les paniers et continuer leurs opérations tout au long de l'année. C'est sûr que le montant de 130 000 $, ça ne suffit pas. Je ne dirais pas que c'est catastrophique, mais c'est insuffisant , constate-t-elle.

Dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, l’objectif est de livrer 450 paniers de Noël, qui seront distribués le 19 décembre. Les dons en denrées sont acceptés jusqu’au 15 décembre, et les dons en ligne via la Guignolée des médias, jusqu’au 24 décembre.