La présence d’ambulances recommandée à un festival après la mort d’un jeune homme

Dans un rapport déposé à la fin septembre, la coroner Francine Danais se penche sur les circonstances entourant la mort d’Alec Paré, survenu en juillet 2019 à près de 80 kilomètres au nord de Gatineau. Le Longueuillois de 19 ans est mort des suites d’une surdose de drogues alors qu’il prenait part au premier festival Valhalla Sound Circus, dans le village de Kazabazua.

Le 19 juillet, le jeune homme ingère du speed et de la MDMA (3,4‑méthylénedioxy-méthamphétamine ou ecstasy), en plus d’avoir consommé du cannabis et de l’alcool. Le lendemain matin, ses amis remarquent que son regard est vitreux, qu’il tient des propos incohérents et qu’il a des hallucinations visuelles, en plus d’avoir la peau rougie de coups de soleil.

Alec Paré consomme des drogues de nouveau. À 17 h 30, il se rend dans une zone ombragée du site, où il s’affaisse sur une roche. Alertés, des premiers secouristes arrivent à 17 h 44 et le transportent à la tente médicale, où on lui donne de l’oxygène en constant sa respiration laborieuse . Ses lèvres sont bleutées, son corps est crispé et ses pupilles ne sont plus réactives.

Son état est stable pendant 45 minutes, jusqu’à ce qu’il soit pris de convulsions. Un premier appel au 911 est fait à 18 h 30. Dans l’attente, Alec Paré fait un arrêt cardio-respiratoire et les secouristes le réaniment. L’ambulance arrive neuf minutes plus tard. Sa mâchoire est si crispée qu’il est impossible de l’intuber. Le véhicule arrive à l’Hôpital Mémorial de Wakefield à 19 h 30, où un médecin constate son décès.

Un décès accidentel

La coroner conclut à un décès accidentel dû à une combinaison de consommation de drogues en concentrations non toxiques, d’exposition à la chaleur et de déshydratation. Il n’avait ni mangé ni bu de toute la journée.

Me Danais estime que les organisateurs auraient pu en faire plus pour assurer la sécurité des festivaliers. Elle leur recommande de prévoir sur le site du festival un endroit à l’abri du soleil et de s’assurer de la présence d’une ambulance.

Des services de sécurité et des secouristes étaient sur les lieux, mais l’absence d’ambulance a entraîné certains délais , a précisé Me Danais en entrevue. Une arrivée plus hâtive à l’hôpital aurait probablement augmenté ses chances de survie, croit-elle.

Selon Me Danais, le festival était muni d’un permis municipal qui exigeait que les services policiers et les services des incendies soient avisés, et qu’une équipe de secouristes soit sur place. Ces critères étaient respectés.

D'autres intoxications ont eu lieu. Les organisateurs auraient essayé de faire venir une ambulance de façon préventive sur le site, mais ils auraient procédé à la dernière minute, pendant que le festival se déroulait.

Selon Me Danais, une équipe aurait pu être mobilisée si l’organisation avait commencé cette démarche à l'avance.

Plusieurs autres festivals, comme le Bluesfest, ont sur place des secouristes, des ambulanciers et des médecins à la fois. La présence de divers intervenants permet une gradation des soins. C’est sûr que quand il y a une ambulance sur place, ça améliore les chances de survie , ajoute Me Danais.

Radio-Canada a tenté de joindre les organisateurs, en vain.

Le maire de Kazabazua a refusé catégoriquement de commenter cette affaire.

Avec des informations d'Antoine Trépanier

Plus de détails à venir