L’est du Bas-Saint-Laurent officiellement en rouge

Les résidents de ces régions devront se soumettre à des mesures sanitaires plus contraignantes.

Dans les zones rouges, tous les rassemblements privés ou publics sont interdits. De plus, les salles de spectacles, les cinémas, les bars ainsi que les gyms doivent fermer leurs portes. Les restaurants doivent aussi fermer leur salle à manger.

Plusieurs services devront fermer lors du passage de la région en zone rouge. Photo : Radio-Canada

Selon la santé publique, à moins d’un revirement de situation, la région sera toujours en zone rouge dans le temps des fêtes. Ainsi, les rassemblements pour célébrer y seront interdits.

Augmentation des cas

Le Bas-Saint-Laurent était en zone orange depuis deux mois. C’est l’importante augmentation des cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, principalement dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, qui explique la décision de la santé publique de resserrer les mesures.

Dans la dernière semaine, soit de lundi dernier à dimanche, 192 cas de COVID-19 ont été recensés au Bas-Saint-Laurent, et 141 d'entre eux proviennent de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette. Dimanche encore, 14 cas ainsi qu'un décès se sont ajoutés au bilan du Bas-Saint-Laurent.

De nombreuses éclosions sont à l’origine de cette augmentation. Des appels au dépistage ont d'ailleurs été lancés à Rimouski, notamment auprès des clients du bar La P'tite Grenouille, du restaurant Normandin, du bar Ti-Québec et du Club santé 2000.

La faible transmission dans le KRTB et l' efficacité du traçage et du dépistage dans ces secteurs en plus d'une adhésion aux mesures sanitaires plus forte dans l’ouest a toutefois motivé la santé publique à conserver l'ouest du Bas-Saint-Laurent en zone orange.

Le directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

Grogne dans la Matapédia

Dans ce contexte, de nombreux résidents de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, qui entre aussi en zone rouge, sont dans l’incompréhension. Un seul nouveau cas de COVID-19 y a été enregistré dans la dernière semaine et seuls 27 cas ont été enregistrés dans la Matapédia depuis mars dernier.

La moitié du Bas-Saint-Laurent est maintenant en zone rouge. Photo : Radio-Canada

Le maire de Matane, Jérôme Landry, est lui aussi déçu de cette décision de la santé publique.

De leur côté, les élus du KRTB demandent à leurs citoyens de redoubler de prudence et d’éviter les déplacements inutiles vers les zones rouges même si elles sont à proximité.