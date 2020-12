Une patrouille communautaire autochtone obtient le soutien de conseillers municipaux

La patrouille vancouvéroise a été lancée l’été dernier par l’Aboriginal Front Door Society.

Depuis le début de la pandémie, ses membres établissent des liens avec les gens de la rue et leur distribuent ce dont ils ont besoin pour se protéger contre le coronavirus, comme des masques et du désinfectant.

L'apaisement du quartier compte également parmi les objectifs de la patrouille Sweet Grass, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de conseillers municipaux.

Selon ces derniers, l’initiative communautaire pourrait être un autre outil efficace pour permettre d’assurer la sécurité des habitants du quartier.

Je pense que ce qui différencie patrouille Sweet Grass, c’est sa capacité à appliquer les technique de désamorçage de conflits et de gestion de crise dans une perspective autochtone , explique le conseiller Pete Fry.

La conseillère Jean Swanson soutient également le groupe, tout comme la conseillère Christine Boyle, qui le considère un exemple intéressant d’effort communautaire favorisant la sécurité publique .

Les Autochtones encore surreprésentés

Même s’ils ne comptent que pour 2,2 % de la population vancouvéroise, selon le recensement de 2016, les Autochtones représentent un tiers des sans-abri de la ville, indique le dernier décompte des sans-abri.

Le Downtown Eastside compte aussi parmi les plus hauts taux de contamination au coronavirus des 89 régions sanitaires de la province, alors que plus de 1 % de ses habitants ont été déclarés positifs.

L’une des fondatrices de la patrouille Sweet Grass, Marie Babisky, c’est la COVID-19 qui a incité d’autres membres et elle à s’impliquer.

On a l’impression, à ce stade de la pandémie, qu’on doit se rendre sur place et soutenir notre communauté , explique Mme Babisky. Il y a déjà de nombreux organismes qui aident, mais plus il y a de soutien, mieux c’est.

Pour répondre à cet élan, elle s’est associée à Robert Epp, de l’Aboriginal Front Door Society (AFDS), afin de rassembler un groupe de bénévoles principalement autochtones pour préparer des trousses de protection personnelle et les distribuer.

Ces trousses permettent d’établir un contact avec les habitants du quartier et de soutenir ceux qui ont besoin d’aide pour se loger ou obtenir d’autres services.

Au-delà de la nourriture, donner de l’attention

Selon Sholeh Livarjani, de l’AFDS, le mandat de la patrouille financée par les dons du public dépasse la seule distribution de nourriture.

Donner de quoi manger n’est pas suffisant. Les habitants du quartier ont besoin de plus, de plus d’attention, d’être vus et reconnus, d’être respectés et acceptés comme ils sont et qu’on les aide à s’épanouir , explique-t-elle.

On espère pouvoir calmer le jeu en faisant savoir qu’on est là , ajoute Robert Epp. On veut leur faire savoir qu’ils sont en sécurité et qu’il y a des gens qui s’occupent d’eux.

Il espère que la patrouille Sweet Grass puisse obtenir jusqu’à 300 000 $ afin d’embaucher du personnel, de s’approvisionner et de donner de la formation.

De son côté, le conseiller Pete Fry espère que le conseil municipal pourra offrir un financement à la patrouille dans le prochain budget de la Ville.