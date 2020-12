111 foyers de soins de longue durée aux prises avec des éclosions de COVID-19

La maison de retraite Sunnycrest Nursing Home de Whitby, en banlieue est de Toronto et dans la région de Durham, est la plus touchée avec 105 cas de résidents sur un total de 136 lits. Les statistiques officielles n'indiquent pas si tous ces lits sont occupés.

Les régions les plus touchées sont toutes dans le Grand Toronto. Brampton et Mississauga, deux villes en banlieue de Toronto qui se trouvent dans la région de Peel, recensent toutes deux 8 foyers aux prises avec des éclosions.

Scarborough, un quartier à l'est de Toronto, en recense aussi 8.

Des foyers qui se trouvent dans la ville de Toronto, 7 combattent unne éclosion.

Oakville, une ville à l'ouest de Toronto et comprise dans la région de Halton, a 5 foyers pour aînés qui recensent au moins un cas de COVID-19.

Suivent ensuite les villes de Ottawa, avec 6 cas, et de Hamilton, avec 4.

Inquiétudes dans la région de Peel

Selon le médecin hygiéniste en chef de la région de Peel, Dr Lawrence Loh, la situation y est très inquiétante.

Plus de la moitié des foyers de soins de longue durée dans la région de Peel font face à une éclosion présentement. [...] Ça illustre clairement qu'il faut que les niveaux de transmission communautaire baissent. [...] Il le faut pour protéger nos aînés.

En plus de la situation dans les foyers pour aînés, le Dr Loh explique que les hôpitaux de la région sont à pleine capacité et ont commencé à transférer des patients vers d'autres régions en plus de soigner des patients dans des lieux et locaux non traditionnels , a-t-il expliqué en entrevue dimanche matin.

La région de Peel recense 557 nouveaux cas dimanche, ce qui représente 29 % du total quotidien de la province.

Toutes ces données sont disponibles sur le site web officiel du gouvernement ontarien  (Nouvelle fenêtre) . Les statistiques du gouvernement diffèrent parfois de celles publiées par la direction des foyers concernés.

Totaux de décès liés à la COVID-19 en Ontario depuis le 15 janvier 2020 3772 décès

69,4 % avaient 80 ans ou plus

95,6 % avaient 60 ans ou plus

63 % étaient résidents de foyers pour aînés Source : gouvernement de l'Ontario

Depuis le 15 janvier et en date du 6 décembre, il y a eu un total de 127 309 cas de COVID-19 détectés dans la province.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette