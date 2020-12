Des joueuses de ringuette demandent un horaire plus équitable sur une patinoire extérieure d'Ottawa

Sur les 98 heures pendant lesquelles la patinoire est éclairée chaque semaine, 54 ont été réservées pour le patinage libre, 42 pour le hockey et seulement 2 pour la ringuette : le mardi soir entre 18 h et 20 h.

L'horaire actuel offre donc très peu de flexibilité aux quelque 3000 personnes qui pratiquent la ringuette dans la capitale fédérale.

À quel point devons-nous nous battre pour obtenir plus de temps de glace pour les jeunes filles qui veulent jouer une partie de ringuette improvisée? , se demande Phyllis Bergmans, la présidente de l'Association de ringuette de la Ville d'Ottawa.

Phyllis Bermans a fait le saut lorsqu'elle a vu l'horaire de la patinoire Jim Tubman Chevrolet. Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Je trouve ça injuste pour les petites filles qui veulent avoir du temps de glace , rajoute Sara Plouffe, une joueuse de ringuette du Fusion de Gatineau. Deux heures ce n'est vraiment pas beaucoup. Je sais que le hockey a beaucoup plus d'équipes, mais il faudrait que ce soit plus équitable.

Une répartition en fonction de la popularité de chaque sport

La Ville d'Ottawa répond que l'horaire est établi en fonction du nombre de demandes soumises par des membres de la communauté.

La fréquence de chaque type de session est basée sur les demandes de la communauté au cours de la saison précédente, avec des ajustements annuels pour refléter la demande , explique Dan Chenier, le directeur général des loisirs, de la culture et des installations de la Ville d’Ottawa.

Dan Chenier ne ferme pas la porte à l'idée de modifier l'horaire de la patinoire Jim Tubman Chevrolet. (archives) Photo : CBC/Matthew Kupfer

Si l'Association de ringuette réussit à prouver qu'il y a une forte demande, l'horaire pourrait être modifié à partir du mois de janvier.

Idéalement j'aimerais avoir 3 périodes, donc 6 heures au total sur 7 fois 12 heures par jour. Je ne pense pas que c'est déraisonnable , avance Mme Bergmans.

On a besoin de plus de temps pour que ce soit moins serré sur la patinoire et que les filles puissent jouer une vraie partie pour le plaisir , renchérit Matthew Inniss, le père d'une joueuse de 14 ans.

L'Association de ringuette dit avoir suffisamment de temps de glace dans les arénas municipaux pour les pratiques de ses équipes, mais la patinoire extérieure est le seul endroit où les athlètes peuvent jouer avec leur famille et leurs amis.

Il n'y a pas un enfant au pays qui ne veut pas jouer à l'extérieur avec ses amis pendant l'hiver. Phyllis Bergmans, présidente de l'Association de ringuette de la Ville d'Ottawa

On veut jouer de façon compétitive, mais aussi on veut en profiter avec notre famille. Surtout dans le temps des Fêtes en ce moment, ça serait le fun d'avoir du temps de glace , souligne Julie Vandal, une autre joueuse du Fusion de Gatineau.

En raison de la pandémie de COVID-19, seulement 20 personnes peuvent se retrouver sur la patinoire extérieure en même temps lors des heures allouées aux sports d'équipes. Le temps de glace est plus que jamais une denrée rare, la demande étant nettement plus forte que l'offre.

Avec les informations de Kimberley Molina de CBC