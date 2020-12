Appel à investir autrement dans la lutte contre la pauvreté

Viveca Ellis, qui est organisatrice communautaire pour la coalition de réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique, dit que le nombre de personnes qui s'inquiètent de la provenance de leur prochain repas a grimpé en flèche en raison de la pandémie.

Le simple fait de fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin n'est cependant qu'une solution de fortune, selon Mme Ellis. Ce qui est nécessaire pour un réel changement, dit-elle, c'est de s'assurer que les gens peuvent s'abriter et se nourrir sans avoir à dépendre continuellement des banques alimentaires.

Depuis le début de la pandémie, plus de 50 % des banques alimentaires provinciales ont signalé une augmentation de la demande et, selon Mme Ellis, la demande continue d'augmenter chez les Autochtones, les Noirs et les Britanno-Colombiens de plus de 65 ans.

C'est un problème qui peut être réglé , selon elle.

Des investissements nécessaires

Un point de départ, selon elle, serait que le gouvernement provincial continue de verser l’aide temporaire mensuelle de 300 $ liée à la COVID-19 pour les personnes bénéficiant de prestations d'invalidité et d'aide au revenu, qui doit normalement prendre fin après décembre.

Il est temps de faire les investissements audacieux et significatifs basés sur le revenu dont nous avons besoin maintenant pour véritablement changer le discours sur la pauvreté , soutient-elle.

La coalition appelle également à des investissements pour des logements abordables afin que les personnes vulnérables vivant près du seuil de la pauvreté ne sautent pas de repas et n'abandonnent pas le paiement de factures simplement pour garder un toit au-dessus de leurs têtes.

Actuellement, environ 557 000 Britanno-Colombiens vivent sous le seuil de la pauvreté et dans certaines collectivités, un enfant sur quatre n'a pas assez à manger.

Avec les informations de The Early Edition, On The Coast, et Maryse Zeidler