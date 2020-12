Des cartes de vœux virtuelles et musicales

Normalement à cette période de l’année, on a des concerts et des activités. Ça nous permet d’amasser des milliers de dollars. On revisite notre modèle pour que nos élèves et nos professeurs continuent de jouer de la musique , indique le directeur général de l’Atelier de musique, Frédéric Guay.

À deux mètres de distance, les élèves de l’Atelier de musique enregistrent des cartes de vœux avec des airs incontournables du Temps des fêtes.

L'école propose ces cartes numériques à partir de 50 $ pour les particuliers et de 150 $ pour les entreprises.

L’Atelier de musique de Jonquière espère amasser 4000 $ grâce à cette activité de financement.

Selon des informations de Julie Larouche.