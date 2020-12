Un député ontarien dénonce l’arrestation de deux de ses fils dans un bar de Perth

Randy Hillier, le député indépendant de Lanark-Frontenac-Kingston, s’est adressé directement au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ( PPOPolice provinciale de l'Ontario ), Thomas Carrique, pour déplorer les agissements des policiers qui sont intervenus dans un bar vendredi soir, pour faire respecter le port du masque contre de la COVID-19.

À la suite d’une escalade entre les membres des forces de l’ordre et des gens présents dans l’établissement le 4 décembre, un des fils du député indépendant a été accusé d’ivresse en public, note M. Hillier.

Toujours selon le député, un autre de ses garçons, aussi présent à la soirée, a dû être maîtrisé à l’aide d’un pistolet de type Taser, mais aucune accusation n’a été portée contre ce dernier.

Les deux hommes ont été menottés et ont passé la nuit en prison, indique le député.

J'ai écrit plusieurs lettres concernant mes préoccupations persistantes concernant l'application par la PPOPolice provinciale de l'Ontario des politiques anticonstitutionnelles concernant la COVID-19 , peut-on lire sur la page Twitter du député indépendant.

Dans sa version des faits qu’il décrit dans sa missive envoyée à la PPOPolice provinciale de l'Ontario , M. Hillier prend la défense de ses deux garçons. Il explique notamment que le ton a monté lors de la soirée quand le propriétaire du bar a invité des membres d'un groupe à quitter les lieux après qu’ils ont refusé de porter le couvre-visage.

Selon le député, ses fils ont seulement tenté de désamorcer la situation. Il indique du même coup qu’un de leur ami avait une exemption pour le port du masque.

L’événement du 4 décembre est une autre escalade de l’action policière [...] qui démontre que les policiers sont de plus en plus belliqueux et agressifs envers les politiques de couverture faciale , indique le député de Lanark-Frontenac-Kingston, dans sa lettre adressée à la haute direction de la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

M. Hillier a d’ailleurs partagé sa lettre sur les médias sociaux.

La Police provinciale de l'Ontario ( PPOPolice provinciale de l'Ontario ) a confirmé qu'un pistolet de type Taser avait été utilisé lors des arrestations qui ont eu lieu devant un bar de la rue Foster vers 22 h 30, le 4 décembre dernier.

Le propriétaire du bar avait demandé l’assistance de la police afin d'expulser de deux à trois personnes qui ne portaient pas de masque de protection contre la COVID-19, selon un courriel du porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , Bill Dickson.

Les propriétaires d'entreprise peuvent demander que les clients quittent leurs locaux et peuvent demander l'assistance de la police si les clients refusent en vertu de la loi sur l'intrusion dans la propriété , a indiqué le détachement de la PPOPolice provinciale de l'Ontario de Lanark, dans un communiqué.

Escalade des tensions

Une fois à l'extérieur, certaines des personnes impliquées dans le conflit ont refusé de partir et sont devenues agressifs , a expliqué la PPOPolice provinciale de l'Ontario de Lanark.

Une seule personne a quitté de son plein gré, mais d'autres ont dû être escortés par les policiers, indique la police.

Le pistolet Taser a été utilisé à une reprise lors des arrestations et deux hommes ont été accusés d’ivresse sur la voie publique, confirme la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Personne n’a été blessé lors de la bagarre.

Indépendant

Randy Hillier siège à Queen's Park en tant que député indépendant depuis qu'il a été expulsé du caucus du parti progressiste-conservateur en 2019.

Il a exprimé son opposition aux masques COVID-19 dans le passé, comparant la pandémie à une mauvaise saison de la grippe .

Au moment d’écrire ces lignes, Randy Hillier n’avait pas donné suite à la demande d’entrevue de CBC.

Perth est située dans le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark, qui se trouve actuellement en zone verte, selon le système de code de couleurs mise en place par le gouvernement de l'Ontario pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Avec les informations de Trevor Pritchard de CBC