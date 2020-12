Une Fransaskoise remporte le prix Future 40 pour son engagement dans sa communauté

Me Hjertaas défend ceux qui ne peuvent pas se permettre d’être représentés. Lors d’une entrevue avec CBCCanadian Broadcasting Corporation , elle explique la langue, l'éducation, le manque de téléphone ou d'Internet, et le manque de moyens de transport pour se rendre au tribunal constituent des obstacles importants pour avoir accès à la justice.

Une différence dans sa communauté

Estelle Hjertaas a consacré sa vie à aider les gens et à se battre pour ceux qui n'ont pas de voix. En tant qu'avocate à l'aide juridique de la Saskatchewan depuis sept ans, Estelle travaille avec des jeunes et des adultes en Pennsylvanie et se rend avec le tribunal cri dans les communautés autochtones pour représenter ceux qui n'auraient pas les moyens d'engager un avocat. Elle est également bénévole pour Justice Pro Bono.

À 34 ans, les défis de la pauvreté, de la dépendance et des traumatismes intergénérationnels ont permis à l'avocate de redoubler son engagement pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Cet engagement l'a conduite à se présenter comme candidate libérale aux élections fédérales de 2019.

En 2020, elle a été le fer de lance de l'opposition au couvre-feu dans les ruelles de Prince Albert, en rédigeant une pétition soulignant le potentiel de racisme systémique, en sensibilisant les gens et en la présentant au conseil municipal. L'avocate continue à défendre publiquement des positions progressistes.

Un parcours sans faute

Estelle Hjertaas a fondé deux organisations communautaires.

Le PA Young Professionals a pour mission de créer des réseaux et des opportunités de bénévolat pour les étudiants de l'enseignement supérieur et les professionnels, et le PA Salsa, qui enseigne la danse depuis six ans.

Elle a également fait partie de huit autres conseils d'administration communautaires, allant du YWCAYWCA à la bibliothèque JMCJohn M. Cuelenaere , et est actuellement présidente de Société Canadienne-Française ( SCFPASociété Canadienne-Française ).

Quand le temps lui permet, Estelle profite de faire des activités en plein air, notamment la chasse et le ski.

Avec les informations de CBC