Retour à la phase jaune pour les régions de Moncton et de Fredericton

Les régions de Moncton et de Fredericton reviendront en phase jaune du plan de rétablissement de la province à compter de minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé dimanche après-midi la docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Cela signifie un allégement des restrictions qui étaient en vigueur depuis que ces zones avaient été rétrogradées en phase orange, après une recrudescence des cas de COVID-19.

La zone 1, c'est-à-dire la région de Moncton, était passée en phase orange le 20 novembre. Fredericton et les environs étaient passés en phase orange le 27 novembre.

La région de Saint-Jean demeure en phase orange pour le moment. C'est la seule région de la province frappée par ce niveau de restrictions.

On a observé un respect accru des mesures de santé publique, s'est réjoui dimanche après-midi le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Maintenant au moins 7 cas dans la région d'Edmundston

Quatre nouveaux cas de COVID-19 ont été dépistés dans les dernières heures à travers le Nouveau-Brunswick. L'un des nouveaux cas est dans la zone 4, c'est-à-dire la région d'Edmundston.

Il y a maintenant au moins sept cas de COVID-19, tous découverts dans la dernière semaine dans la région d'Edmundston. Deux autres cas ont été annoncés dimanche dans la région de Saint-Jean, et un supplémentaire dans la région de Moncton.

Le total de cas actifs diminue

En comptant les rétablissements survenus depuis samedi parmi les personnes qui avaient contracté la COVID-19, le total de cas actifs connus des responsables de santé publique de la province est tombé à 82 dimanche, alors qu'il se situait à 98 la veille.

On dénombre dimanche 16 cas actifs plutôt que 15 dans la région de Moncton, alors que le bilan à Fredericton a diminué, de 16 cas actifs à 12.

Une personne s’est rétablie dans la région de Bathurst, où trois personnes sont toujours atteintes.

Après 15 rétablissements et deux nouvelles infections dépistées dans les 24 dernières heures, on compte maintenant 44 cas actifs dans la région de Saint-Jean, qui demeure de loin la zone la plus affectée de la province.

Deux personnes souffrant de la COVID-19 sont hospitalisées dimanche au Nouveau-Brunswick, dont une aux soins intensifs. C’est une personne de plus que samedi.

Nouveau cas dans un foyer de soins de Shannex

Une nouvelle ronde de tests de dépistage vient d'être effectuée dans la communauté de retraite Parkland, à Saint-Jean, a indiqué dimanche la docteure Jennifer Russell.

On y a dépisté un nouveau cas de COVID-19 chez un résident du foyer de soins Tucker Hall, qui fait partie de ce complexe appartenant à l'entreprise Shannex.

Il y a 17 cas confirmés de COVID-19 au complexe Parkland de Saint-Jean, chez 11 résidents et six employés, selon la docteure Russell.

La médecin hygiéniste précise qu'une autre série de tests y sera effectuée mardi pour les résidents et le personnel.

La liste des activités autorisées ou restreintes en zone jaune se trouve sur le site du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) du Nouveau-Brunswick.

En zone jaune, les rassemblements à l'intérieur, d’un maximum de 20 personnes. doivent être restreints aux amis proches et aux membres de la famille. Les rassemblements à l’extérieur de 50 personnes ou moins sont permis si la distanciation physique est respectée.

Le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux publics intérieurs au Nouveau-Brunswick, peu importe la région. Le masque est désormais requis pour les clients du service au volant.

La province a établi une charte de couleurs pour indiquer le niveau de vigilance face au coronavirus et dicter les restrictions qui s’appliquent. Il y quatre niveaux d’alerte)  (Nouvelle fenêtre) : de la moins grave à la plus sérieuse, ce sont les phases verte, jaune, orange et rouge.

Plus de détails à venir