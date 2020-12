COVID-19 : Un 22e décès et 14 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La majorité de ces nouveaux cas sont répertoriés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette.

Il s'agit d'une baisse de plus de 50 % comparativement au bilan de samedi, où 32 nouveaux cas avaient été répertoriés. Rappelons toutefois que certains des cas comptabilisés samedi, dataient du bilan de vendredi, en raison d'un problème informatique.

Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane, en plus d'un nouveau décès parmi les résidents, on compte un nouveau travailleur de la santé infecté. Au total, 18 résidents et 12 travailleurs ont reçu un diagnostic positif lié à la COVID-19 depuis le début de l'éclosion. Sept résidents en sont morts.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent a précisé dimanche qu'un sixième décès au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane avait été omis dans un précédent bilan, ce qui fait que le total des personnes mortes de la COVID-19 dans cet établissement est passé de cinq à sept entre samedi et dimanche.

La santé publique compte aussi quelques cas supplémentaires dans les régions de la Mitis et de Rivière-du-Loup.

Au total, 232 cas sont considérés comme actifs sur le territoire bas-laurentien.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 27 cas

La Matanie : 180 cas (+1)

La Mitis : 50 cas (+3)

Rimouski-Neigette : 377 cas (+10)

Les Basques : 15 cas

Rivière-du-Loup : 202 cas (+1)

Témiscouata : 58 cas

Kamouraska : 79 cas

À déterminer : 7 cas

Depuis le début de la pandémie, 994 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent.

De ce nombre, 740 personnes sont considérées comme rétablies. Au total, le virus a fait 22 victimes dans la région.

Personne n'est présentement hospitalisé en raison du virus dans la région.

Samedi, 841 dépistages ont été réalisés au Bas-Saint-Laurent.

Au Québec, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 comptabilisé dimanche est nettement plus élevé que la moyenne des dernières semaines, mais ne dépasse pas le record automnal de 2031 atteint samedi.

Le ministère de la Santé du Québec fait état dimanche de 1691 nouveaux cas de la maladie et indique que 24 personnes de plus en sont décédées.

En zone rouge dès lundi

Une partie de la population du Bas-Saint-Laurent devra faire face à des mesures sanitaires plus contraignantes, alors que l'est de la région passera en zone rouge lundi, après plus de deux mois en zone orange.

Ainsi, les secteurs de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia se retrouveront bientôt au palier d'alerte maximal.