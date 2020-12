La Terrasse à Steve ravagée par une tempête à Miscou

Selon le propriétaire Steve Bezeau, de fortes marées ont soulevé le patio de 50 mètres situé près du quai, et celui-ci a ensuite pris le vent, se renversant complètement et écrasant au passage les trois cabanes mythiques de l’aménagement extérieur du restaurant.

Le restaurant La Terrasse à Steve, avant la tempête du 6 décembre 2020. Photo : Steve Bezeau

C’est vraiment fou et surréel , a-t-il dit, dimanche après-midi.

Steve Bezeau raconte qu'il n'a d'abord pas cru la personne qui lui a téléphoné pour lui annoncer ce désastre. Il a pensé qu'il exagérait.

Il s’est ensuite précipité vers la Terrasse à Steve pour y constater les dommages importants causés par le vent.

Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C’est quelque chose que tu vois à la télévision après qu’une tornade ait passé aux États-Unis. Steve Bezeau, propriétaire de La Terrasse à Steve

Personne n'a été blessé.

On va ramasser et on va reconstruire quelque chose de plus beau pour l’année prochaine , déclare, optimiste, le restaurateur

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le patio extérieur était de 50 mètres avant d’être détruit. Photo : Radio-Canada / Steve Bezeau

Ouverte depuis 12 ans, La Terrasse à Steve est rapidement devenue une institution locale à Miscou.

Les vacanciers et les habitants des environs y vont pour les fruits de mer, et l’endroit connaît du succès pendant la période estivale.