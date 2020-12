Le nombre de cas de COVID-19 de nouveau à la hausse en Gaspésie

Un seul cas a été diagnostiqué dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon et celle de la Haute-Gaspésie, cinq dans Bonaventure, quatre dans Rocher-Percé et quatre autres dans Côte-de-Gaspé.

Selon la santé publique, quatre de ces cas sont rattachés à l’éclosion au Centre de détention de Percé. Ils avaient été annoncés par le ministère de la Sécurité publique vendredi dernier, mais n’étaient pas encore compilés dans le bilan régional , précise Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe à la PDG et aux relations avec les médias au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

La situation est toutefois considérée comme stable dans les établissements carcéraux de Percé et de New Carlisle.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 373 cas (+1)

Bonaventure : 364 cas (+5)

Rocher-Percé : 255 cas (+4)

Côte-de-Gaspé : 366 cas (+4)

Haute-Gaspésie : 24 cas (+1)

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle et de Percé sont comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de l’adresse permanente des détenus. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

La santé publique ajoute 13 nouvelles guérisons à son bilan des personnes rétablies pour un total de 1302. Il y a actuellement 72 cas actifs dans la région.

Le nombre de personnes hospitalisées est passé de cinq à sept. Aucun nouveau décès n’a été signalé (total de 41).

Au total, 1415 personnes ont été touchées par le virus depuis le mois de mars.

Au Bas-Saint-Laurent, la santé publique déplore un septième décès au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Matane et un 12e cas chez les employés de cet établissement.

Quatorze nouveaux cas s'ajoutent au bilan régional, portant le total à 994 infections depuis le début de la pandémie. Aucun nouveau cas n'a été répertorié dans la Matapédia.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 comptabilisé dimanche au Québec est nettement plus élevé que la moyenne des dernières semaines, mais ne dépasse pas le record automnal de 2031 atteint samedi. Le ministère de la Santé du Québec fait état dimanche de 1691 nouveaux cas de la maladie et indique que 24 personnes de plus en sont décédées.

Le total des malades morts de la maladie dans la province s'élève donc maintenant à 7255.