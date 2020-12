Un second décès à l'Extendicare Parkside de Regina où les cas de COVID-19 augmentent

Vendredi, 90 personnes étaient atteintes de COVID-19 dans ce foyer de soins contre 54 lundi.

Une éclosion a été déclarée le 20 novembre dans l’établissement dont 32 membres du personnel sont isolés à la maison par mesure de précaution. Trois résidents du foyer et un employé sont hospitalisés.

Lundi,un premier décès en lien avec la COVID-19 a été signalé dans le foyer.

L'administrateur d'Extendicare Parkside, Dan Shiplack, indique dans sa récente mise à jour que le personnel s'efforce de faire sortir le virus de l'établissement, qui compte 199 résidents.

Nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos résidents et éliminer le virus du foyer le plus rapidement possible. Dan Shiplack, administrateur Extendicare Parkside

Face au nombre croissant de cas dans la résidence, l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan a accepté le transfert de 25 résidents dont le test COVID-19 a été confirmé négatif vers le foyer de soins de longue durée du Regina Pioneer Village. Le déménagement qui a commencé samedi doit se poursuivre lundi.

Ce transfert de résidents permettra une meilleure protection de tous les résidents d'Extendicare Parkside et permettra au personnel de fournir des soins plus fréquents et plus ciblés à chaque cohorte de résidents, avec plus de temps pour chaque résident restant dans le foyer , informe M. Shiplack.

Par ailleurs, il précise que des mesures ont été mises en place dans l'établissement pour empêcher la propagation du virus, notamment des mesures de nettoyage accrues, un suivi des patients deux fois par jour pour détecter les symptômes et un dépistage actif du personnel avant les quarts de travail.

Un groupe Facebook a été créé pour les membres de la famille des résidents de l'établissement, où ils peuvent se soutenir mutuellement et partager des informations pendant l'épidémie.

Avec les informations de CBC