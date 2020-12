David Crombie démissionne de la tête du Conseil de la ceinture de verdure de l'Ontario

David Crombie dit que sa démission, qui prend effet immédiatement, vient en réponse aux mesures contenues dans le projet de loi omnibus sur le budget des progressistes-conservateurs déposé le mois dernier.

Il ne s’agit pas d’une réforme politique et institutionnelle. C’est un sabotage de haut niveau auquel il faut résister. Lettre de démission de David Crombie

En novembre, le gouvernement Ford a présenté laLoi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l'Ontario  (Nouvelle fenêtre) .

Celle-ci va cependant bien plus loin que son intitulé ne laisse comprendre. Elle assouplit par exemple une série de protections environnementales que les progressistes-conservateurs jugent trop contraignantes pour la relance économique.

David Crombie soutient pour sa part que l'annexe 6 du projet de loi retirerait du pouvoir aux autorités locales de conservation et élargirait l'autorité ministérielle sur le zonage et d'autres questions environnementales potentiellement sensibles.

Les Ontariennes et Ontariens peuvent constater les grandes valeurs et avantages de la Ceinture de verdure grâce à l'efficacité de la planification du bassin versant, la force et la résilience des Offices de protection de la nature et le pouvoir de la participation publique et du débat ouvert , a écrit M. Crombie dans sa lettre de démission  (Nouvelle fenêtre) .

Il est maintenant clair que le la direction que prend le gouvernement attaque désastreusement ces trois conditions primaires , poursuit-il.

Il affirme que le Conseil de la ceinture de verdure a tenté en vain de persuader le gouvernement de retirer l'annexe 6 du projet de loi. Cette démission résulte d’une divergences d'opinion fondamentales sur l'orientation politique de la Ceinture de verdure de la province, dit-il.

David Crombie avait été nommé président pour un mandat de trois ans en mars 2018.

Plus de détails à venir...