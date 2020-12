Des groupes veulent un meilleur déneigement des trottoirs cet hiver à Winnipeg

De nombreuses associations de Winnipeg souhaitent que la Ville prenne au sérieux le déneigement des trottoirs cet hiver afin de faciliter la pratique d’activités extérieures en cette période de pandémie alors que les gens sont encouragés à rester actifs et à sortir.

Si les gens se sentaient pris au piège avant, ils vont vraiment se sentir pris au piège maintenant , constate le directeur général de l’organisme Winnipeg Trails, Anders Swanson.

Son association travaille sur des projets avec les conseillers municipaux et les groupes communautaires afin d’offrir plus de possibilités de ski, de raquettes, de vélo et de marche cet hiver.

Ce que nous cherchons à faire, c'est d'améliorer les activités des sentiers d'hiver dans tous les quartiers de la ville, parce que, très franchement... l'hiver sera rude si nous ne le faisons pas , souligne Anders Swanson

M. Swanson croit même que la Ville doit doubler le nombre de trottoirs à déneiger en accordant plus d’attention aux zones scolaires, aux épiceries et aux maisons de retraite.

La directrice générale de l’organisme Manitoba Association of Senior Centres, Connie Newman explique que la peur de tomber explique le fait que les personnes âgées avec lesquelles son organisation travaille ne veulent plus sortir en hiver.

J'aime marcher dans mon quartier, et pourtant avec nos conditions de glace, cela devient presque impossible par peur de tomber , se contente-t-elle d’ajouter.

Planification de la Ville

Le directeur du Service d’entretien des travaux publics de Winnipeg, Michael Cantor, déclare que la Ville ne prévoit pas de changer fondamentalement ses habitudes en matière de déneigement des trottoirs cette année, mais qu’elle poursuivra ses efforts afin d’améliorer le travail.

Michael Cantor informe que la Ville a travaillé avec des groupes communautaires comme Bike Winnipeg pour déterminer les voies de transport actif prioritaires. Et il s’attend alors à voir les gens utiliser ces sentiers.

Par ailleurs, la Ville a lancé de nouvelles fonctionnalités sur son site web pour informer plus rapidement les gens à propos du déneigement cette année. Les résidents pourront alors consulter une carte interactive de l'état de la situation pour voir les progrès des équipes pendant les grandes opérations de déneigement.

Une question de sécurité et de santé mentale

La consultante Aida Champagne, qui travaille auprès du Filipono Seniors Group de Winnipeg, un groupe oeuvrant aux côtés de personnes âgées d'origine philippine, juge indispensable pour la Ville de faire mieux cet hiver pour déneiger les trottoirs, car les options pour les activités intérieures sont quasi inexistantes en raison de la fermeture des centres commerciaux.

C’est beaucoup trop solitaire d’être enfermés pour certaines personnes âgées sans famille, ou vivant seules dans leur appartement ou dans une maison de retraite , note Aida Champagne.

Le directeur général de la Cerebral Palsy Association of Manitoba et porte-parole de Barrier-Free Manitoba, David Kron, fait remarquer que les trottoirs mal entretenus affectent tout le monde.

Ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées. C'est pour tous les Winnipegois et tous les Manitobains , explique M. Kron.

C'est une question de sécurité. C'est une question d'accès. C'est une question d'égalité. David Kron, directeur général de la Cerebral Palsy Association of Manitoba

Chacun doit faire sa part

Les associations pensent que chacun à un rôle à jouer afin d’assurer une meilleure sécurité de tous à l’extérieur pendant la période hivernale.

Outre la demande en direction de la Ville, les groupes conseillent aux entreprises et aux propriétaires résidentiels de s'assurer que les trottoirs devant leurs propriétés ne constituent pas des risques de chute.

Plus une personne peut faire pour s'assurer que les trottoirs sont dégagés dans nos rues secondaires, dans nos culs-de-sac, plus ce serait un grand soutien , indique la directrice générale de la Manitoba Association of Senior Centres, Connie Newman