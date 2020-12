Québec rapporte 1691 nouveaux cas de COVID-19 et 24 décès de plus

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 comptabilisé dimanche au Québec est nettement plus élevé que la moyenne des dernières semaines, mais ne dépasse pas le record automnal de 2031 atteint samedi. Le ministère de la Santé du Québec fait état dimanche de 1691 nouveaux cas de la maladie et indique que 24 personnes de plus en sont décédées.