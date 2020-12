Un confinement bientôt terminé pour l'équipe canadienne de hockey junior

L'imposition de cette période d'isolement de 14 jours avait été annoncée publiquement le 25 novembre, mais la mesure avait été implantée un peu plus tôt dans la foulée de la découverte de cas de COVID-19 au sein de l'organisation.

Cette mesure doit donc arriver à son terme incessamment dans la mesure bien sûr où aucun nouveau test positif n'est rapporté.

Hendrix Lapierre se trouve en Alberta pour y participer au camp. Cet attaquant des Saguenéens de Chicoutimi raconte que la déception était palpable chez les joueurs quand le confinement s'est amorcé.

« Tout le monde était déçu. Quand on arrive au camp d'entraînement, on veut montrer ce qu'on est capable de faire. On veut passer du temps avec de nouveaux coéquipiers. Le fait de devoir s'isoler, c'est dommage. On est tous là pour une raison : c'est pour jouer au hockey », soutient-il.

Un autre membre de la brigade offensive des Sags a été convié au camp de sélection de l'équipe canadienne de hockey junior. Il s'agit de Dawson Mercer.