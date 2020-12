La famille agricole de l'année est jeannoise

Le clan de Marie-Reine Bernard et de Benoit Gingras, de Normandin, a hérité de ce titre en marge du plus récent congrès général de l'Union des producteurs agricoles.

Tout en élevant ses enfants, ce couple a su maintenir sa ferme à flot, et ce, malgré plusieurs épreuves.

Au fil du temps, Mme Bernard et M. Gingras ont vu leur troupeau être décimé à deux reprises par deux maladies différentes en plus de devoir faire face à une expropriation et à un incendie.

Malgré toutes ces embûches, le couple a tenu bon.

Ainsi, la ferme familiale existe encore de nos jours.

Cette entreprise agricole comprend un cheptel de 110 vaches et des cultures qui s'étendent sur une superficie de 370 acres.