Le projet lac Osisko dans un palmarès des 100 projets de relance canadiens

Cet organisme qui fait la promotion des projets d’impact social a créé un palmarès de 100 projets qui visent à atteindre un monde plus résilient et durable d’ici 2030.

La directrice du projet lac Osisko, Geneviève Aubry, se réjouit que le projet lac Osisko ait été nommé, d’autant plus qu’il fait partie des quatre projets sélectionnés au Québec.

On est très fiers, très contents, ça nous donne le goût de continuer parce que dans le fond, on se dit que s’ils ont sélectionné ce projet-là, c’est parce que l’objectif et l’approche qu’on met de l’avant sont intéressants à leurs yeux. Dans les faits, le lac Osisko, on ne l’a pas encore réhabilité, mais je pense que c’est vraiment l’approche d’intersectionnalité, d'éducation à l’environnement, l’approche très citoyenne qui est mise de l’avant qui est assez intéressante , estime Geneviève Aubry.

Les projets obtenant le plus de votes du public seront inclus dans les créations artistiques de Future of Good en 2021.

Les activités du projet lac Osisko se poursuivent et Geneviève Aubry affirme que des annonces viendront au cours des prochains mois.

On est vraiment en action. On a fait beaucoup d'activités avec les classes cette année, on a été beaucoup dans les écoles, donc si vous parlez aux jeunes il y en a beaucoup qui connaissent déjà le projet et ses objectifs , souligne-t-elle.

Le collectif Territoire, qui a créé le projet lac Osisko, s’est donné comme objectif de compléter la réhabilitation du lac Osisko pour le 100e anniversaire de la Ville de Rouyn-Noranda, en 2026.