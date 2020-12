Québec en blanc

La capitale se réveille avec une dizaine de centimètres au sol.

Selon Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre) , les averses devraient déposer encore 5 cm de flocons au cours de la journée.

Une neige immaculée tapissait la rue Arago Est dimanche matin. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Dans les rues du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, les opérations de déneigement allaient bon train à l'aube, dimanche.

C'est toutefois en Beauce que la neige a tombée le plus abondamment. La région a déjà reçu une quinzaine de centimètres au cours de la nuit de samedi à dimanche.

Les déneigeuses s'activaient dans les rues du Faubourg Saint-Jean-Baptiste dimanche matin, notamment au coin formé par les rues Saint-Jean et Sutherland. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Environnement Canada prévoit que le sud de la Beauce, soit les secteurs qui bordent la frontière américaine, verra encore entre 10 et 15 cm de neige tombés pendant la journée.

Les conditions routières étaient difficiles dimanche matin à Québec. Au moins une sortie de route était rapportée un peu avant 6h, dimanche.

Certains ont sorti la pelle tôt : 5h n'était pas encore sonnée que cet employé de la ville s'affairait à dégager le Passage Olympia, qui relie les rues Saint-Jean et Saint-Joachim. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Pour ceux et celles qui s'ennuient de l'été dès l'arrivée d'une première neige, l'adage qui veut qu'on se console en se comparant peut s'appliquer. En Autriche, pas moins de 70 cm de neige sont tombés dans le Tyrol oriental et sur son chef-lieu, Innsbruck, entre vendredi et samedi.