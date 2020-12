Éclosion de COVID-19 dans un foyer pour aînés de Brampton, 84 cas

Dans une déclaration, la direction du foyer de soins de longue durée Hawthorn Woods souligne que 59 résidents et 25 membres du personnel avaient contracté la COVID-19. La maison de soins est située à Brampton, qui connaît un taux très élevé de positivité de COVID-19 dans la communauté , selon la déclaration.

Malheureusement, cela expose les hôpitaux, les foyers soins de longue durée et les écoles à un risque plus élevé pendant la pandémie. Les membres de notre équipe, ainsi que la santé publique et les partenaires du système de santé William Osler, travaillent extrêmement fort pour protéger les résidents, et la sécurité de chacun est notre plus grande priorité , peut-on lire dans le communiqué.