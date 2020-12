Vers la fin de la production d'électricité au charbon en Alberta dès 2023?

L’entreprise affirme que, lorsque le projet sera terminé, les émissions directes de dioxyde de carbone sur le site seront inférieures d'environ 3,4 millions de tonnes par an par rapport aux émissions de 2019.

En novembre, TransAlta avait aussi annoncé qu'elle arrêterait d'exploiter sa mine de charbon thermique Highvale d'ici la fin 2021, passant au gaz naturel dans toutes ses centrales au charbon exploitées au Canada quatre ans plus tôt que prévu.

Le gouvernement de l'Alberta avait annoncé en 2015 qu'il éliminerait les émissions de la production d'électricité au charbon d'ici 2030. En 2014, 55 % de l'électricité de la province était produite par 18 générateurs alimentés au charbon.

Selon la directrice de l'énergie propre à l'Institut Pembina, Binnu Jeyakumar, les mesures prises par les deux entreprises et leur rival ATCO signifient une réduction significative des émissions et que l'Alberta n'utilisera plus de charbon en 2023 .

L'élimination précoce du charbon en Alberta est également une excellente leçon de bonne élaboration de politiques, en collaboration avec l'industrie et la société civile. Binnu Jeyakumar, directrice de l'énergie propre au Pembina Institute