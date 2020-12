Funérailles de l’ancien joueur autochtone de la LNH, Fred Sasakamoose

Fred Sasakamoose est devenu le premier Autochtone à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en disputant 11 parties avec les Blackhawks de Chicago pendant la campagne de 1953-1954.

La cérémonie qui s'est déroulée dans l'aréna de la communauté autochtone qui porte le nom de l'ancien joueur a duré plus de deux heures. Elle a réuni plusieurs personnalités de la LNHLigue nationale de hockey et des membres de la famille. De nombreuses personnes ont suivi les funérailles en direct sur Facebook.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines Bobby Cameron, maître de cérémonie, se souvient des qualités humaines du disparu.

Nous avons tous de bons souvenirs avec Fred. Il était un homme humble. Quand il nous parlait, il nous donnait des conseils et des leçons que nous devons léguer aux générations futures , se rappelle Bobby Cameron.

M. Cameron ajoute que Fred mérite sa place au Temple de la renommée du hockey à Toronto.

Le commissaire de la LNHLigue nationale de hockey , Gary Bettman regrette la perte d’un homme qui a marqué l’histoire du hockey.

En Fred, nous avons perdu un monument, un leader, un mentor et un ambassadeur. Toute la LNH, ma famille et moi-même envoyons nos plus sincères condoléances à la famille Sasakamoose.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, voit en Fred Sasakamoose une figure dont l’influence va au-delà de sa communauté.

Il y a des gens qui se sont battus pour ce qui est bien, qui ont brisé des barrières et qui ont pavé la voie pour les autres, et Fred Sasakamoose est l'un d'eux, explique Justin Trudeau. Dans la vie comme sur la patinoire, il était un champion, un leader et un modèle pour toutes les générations. Il a dédié sa vie à sa communauté et il a marqué l'histoire. Après cela, il est rentré à la maison pour redonner à sa communauté.

Mort de la COVID-19

Dans une vidéo partagée sur Facebook le jour de son décès, son fils, Neil, a expliqué, en pleurs, à quel point le virus avait affaibli son père, âgé de 86 ans, à qui il avait eu l'occasion de parler quelques heures avant qu’il ne rende l’âme.

Il ne pouvait plus répondre. Son corps ne pouvait plus suivre. Quand je lui ai parlé, il se sentait bien. J’ai fait une sieste et [à mon réveil] il se sentait faible. Je lui ai demandé comment il allait et s’il avait peur [de mourir], il m’a répondu que, s’il devait s’en aller, il allait s’en aller.

Au cours de sa carrière de hockeyeur, Fred Sasakamoose, a non seulement joué avec les Blackhawks de Chicago, mais il a également porté les couleurs des Canucks de Moose Jaw, des Saguenéens de Chicoutimi et des Chiefs de Kamloops.

Après avoir pris sa retraite, en 1961, il s'est concentré sur la promotion du sport auprès de la jeunesse. Il a reçu l'Ordre du Canada en 2018.