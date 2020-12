Canadiens emprisonnés : « Il n’y a pas d’alternative à la diplomatie », dit Champagne

À l’aube du deuxième anniversaire de l'emprisonnement de Michael Spavor et de Michael Kovrig, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, affirme qu’il y a eu des avancées dans ce dossier.

Grâce au travail de nos diplomates, on a réussi maintenant à rétablir un accès consulaire. [...] On a [aussi] réussi à multilatéraliser cet enjeu-là , a-t-il expliqué en entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir.

Je le dis souvent : ce n’est pas deux Canadiens qui sont détenus de façon arbitraire en Chine, mais bien deux citoyens d'une démocratie libérale , a-t-il poursuivi.

Une lueur d’espoir?

Le torchon brûle entre le Canada et la Chine depuis l'arrestation à Vancouver de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis, qui l'accusent de fraude et réclament son extradition.

L'emprisonnement des deux Canadiens a été perçu comme une riposte de la part de Pékin, qui les accuse d’espionnage.

Michael Kovrig et Michael Spavor sont derrière les barreaux à Pékin depuis bientôt deux ans. Photo : La Presse canadienne/Twitter

Selon le Wall Street Journal, Huawei discute avec l'administration américaine d'un accord qui permettrait à sa directrice financière de regagner la Chine, à condition qu'elle reconnaisse certaines des accusations portées contre elle.

Questionné à ce sujet, François-Philippe Champagne est resté très prudent.

C'est sûr qu'on suit ça de très près, mais, dans les circonstances, on ne peut pas commenter des procédures ou des causes qui sont devant les tribunaux , s’est-il contenté de dire.

Cette diplomatie coercitive ne fonctionne pas chez nous

L’arrestation de Meng Wanzhou a été le point de départ d’une escalade de tensions diplomatiques sans précédent entre Ottawa et Pékin.

La Chine a bloqué la distribution de canola canadien sur son territoire, en plus de cesser ses importations de porc et de bœuf. Ce dernier embargo, qui a duré plus de quatre mois, a finalement été levé en novembre 2019.

En octobre dernier, l’ambassadeur chinois à Ottawa, Cong Peiwu, a averti le Canada que l’accueil de réfugiés en provenance de Hong Kong serait perçu comme de l’ingérence.

Le ministre des Affaires étrangères n’a pas manqué de rappeler l'ambassadeur à l’ordre.

C’était totalement inacceptable. On l'a convoqué ici et on lui a dit exactement ce qu'on pensait de façon très claire. [...] Cette diplomatie coercitive ne fonctionne pas chez nous , a-t-il lancé.

Des alliés au sud de la frontière

François-Philippe Champagne voit d’un bon œil l’arrivée de la nouvelle administration américaine.

On a beaucoup d'alliés à la Maison-Blanche. Donc, ce sera facile d'amener ces enjeux-là sur la table. Quand Justin Trudeau a parlé au président [désigné] Joe Biden, la cause de Michael Spavor et de Michael Kovrig faisait partie des discussions , a-t-il expliqué.

Les deux Canadiens passeront vraisemblablement un troisième Noël dans une prison chinoise. Le ministre des Affaires étrangères reconnaît que les avancées dans ce genre de dossiers se font tranquillement.

Il n’y a pas d’alternative à la diplomatie , a-t-il affirmé.