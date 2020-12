COVID-19 : des données spécifiques aux populations autochtones urbaines demandées

Parmi eux figure Scott Clark, le directeur général de Vancouver ALIVE, une organisation de défense des droits des Autochtones en milieu urbain. Il est préoccupé par de récentes données selon lesquelles les quartiers qui ont plus de minorités visibles ont des taux de mortalité plus élevés liés à la maladie.

Il aimerait que les cas de COVID-19 auprès des Autochtones vivant en ville soient suivis et signalés. Nous n'avons aucune information de quelque source que ce soit, qu'il s'agisse du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou des autorités sanitaires , déplore M. Clark.

Des taux plus élevés de pauvreté et de maladies chroniques rendent les Autochtones vivant dans les villes plus vulnérables à la COVID-19, dit-il. Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, plus de 78 % des Autochtones de la province vivent en zones urbaines.

Le ministère de la Santé ne récolte pas de données sur l'origine des cas, à l'exception des données concernant le statut d’Autochtone. Ces données sont récoltées en collaboration avec la Nation Métis de la Colombie-Britannique et la régie de la santé des Premières Nations, qui vont éventuellement décider de qui peut voir ces informations et comment elles seront utilisées.

Mais ces données ne font pas de distinction entre les Autochtones vivant sur les réserves et ceux vivant hors réserves, notamment en milieu urbain, contrairement au Manitoba.

Les données recueillies jusqu’à présent dans cette province montrent que les Autochtones vivant en milieu urbain sont affectés de façon disproportionnée par rapport à ceux vivant sur les réserves.

À la lumière de ces chiffres, M. Clark dit qu'il ne veut pas voir Vancouver devenir un autre Winnipeg.

Nous avons besoin des données. Nous savons que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas planifier sans elles , martèle-t-il. Et si nous ne reconnaissons pas comment cela peut avoir un impact sur notre population, alors nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons .

Avec les informations de Wawmeesh Hamilton