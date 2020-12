Y aura-t-il une saison de futsal en Outaouais cet hiver?

Du moment qu'on a le feu vert du gouvernement du Québec, on a à peu près deux semaines pour réagir. On est déjà prêt, on espère que les ligues vont débuter le 18 janvier , explique M. Gravel.

Soccer Québec a élaboré un protocole sanitaire pour l'organisation des matchs de futsal et de soccer sur gazon synthétique qui devront se dérouler sans spectateurs cet hiver. Il devra notamment y avoir un responsable par équipe chargé de veiller au respect des mesures sanitaires en vigueur.

Quand ta passion c'est le soccer, tu veux y retourner le plus tôt possible dans un cadre sécuritaire. Le cadre sécuritaire est là présentement, donc si on a le feu vert du gouvernement on va avancer. Richard Gravel, directeur général de Soccer Outaouais

D'ailleurs, Soccer Canada espère toujours pouvoir organiser le championnat canadien de futsal en mai 2021. Pour ce faire, il faut d'abord couronner des champions régionaux et provinciaux.

La Première Ligue de Futsal du Québec (PLFQ) a donc présenté trois formats de compétition possibles selon la date de reprise des activités, que ce soit en janvier, février ou mars.

Ça donne un peu de motivation, je suis content de voir ça, parce qu'on a commencé à s'entraîner au mois de juin, donc ce n'est peut-être pas mis à l'eau , se réjouit Cédrik Sigouin Campeau, le gardien de but et gérant du Sporting Gatineau.

Le gardien Cédrick Sigouin-Campeau gère aussi le Sporting Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Les équipes n'auront toutefois probablement pas accès aux gymnases des écoles où elles s'entraînaient habituellement. Elles devront donc jouer des matchs de haut niveau sans s'être entraînées au préalable. En raison des risques de blessures associés à de telles conditions de jeu, certains ont déjà fait une croix sur la saison hivernale 2021.

À moins d'un changement de direction majeur, je ne crois pas que l'Armée Rouge va être de la partie , concède Jérémi B. Paquet, un joueur de l'Armée Rouge.

On s'ennuie de notre sport, mais cette année, on n'aura même pas de Noël avec notre famille. Je pense qu'on est capable d'attendre à l'année prochaine pour avoir une meilleure qualité de futsal et moins de risques par rapport à la COVID-19. Jérémi B. Paquet, joueur de l'Armée Rouge

C'est sûr que c'est une préoccupation de recommencer une saison sans être prêt physiquement, mais de là à annuler la saison et que ça ne vaille rien, je ne suis pas prêt à dire ça , relativise André-Pierre Laurin, l'entraîneur-chef et gérant du club Cinque Stelle.

La saison 2020-2021 s'annonçait assez importante pour le développement du futsal en Outaouais. Une ligue régionale féminine doit faire ses débuts alors que la ligue régionale masculine s'est agrandie. Rien n'est encore perdu, mais rien n'est gagné non plus.