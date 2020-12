Début de la saison hivernale au Parc national de la Mauricie

Le Parc a dû s’adapter au contexte sanitaire. Les bâtiments intérieurs seront accessibles au public uniquement pour se réchauffer et sur une période limitée à 15 minutes.

En revanche, la location d’équipements est toujours possible. Le Parc maintient également son offre d'hébergement en camping et en tentes.

Le parc national de la Mauricie maintient son offre d'hébergement pour l'hiver. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Comme chaque hiver, seul le secteur de Rivière-à-la-Pêche est ouvert aux visiteurs. Malgré le contexte sanitaire, tous les sentiers de ce secteur restent accessibles.

Le Parc national de la Mauricie s’attend à un hiver particulièrement achalandé, en particulier dans un contexte où les activités de plein air semblent plébiscitées cette année.

On s'attend à connaître un bon achalandage, si on regarde l'actualité, les gens ont pris d'assaut les boutiques de sports, se sont équipés pour le plein air. Donc, on s'attend évidemment à recevoir tous ces gens-là , souligne la conseillère politiques et programmes pour l’unité de gestion de la Mauricie et de l’ouest du Québec chez Parcs Canada, Martine Tousignant.

La porte-parole de Parcs Canada conseille aux visiteurs d’apporter leur propre repas et de préparer à l’avance leurs équipements.

D'après les informations d'Alexandre Lepoutre