Le père Noël sème la magie dans les rues de Sept-Îles

Le défilé comprenait notamment une vingtaine de chars allégoriques chargés de mascottes, de lutins et de danseurs qui précédaient le traîneau du père Noël.

Afin de favoriser la distanciation sociale, le défilé a prévu un parcours 15 kilomètres.

Ça nous faisait 84 intersections de routes à fermer , explique le porte-parole Frédéric Gagnon. Heureusement, on a plusieurs bénévoles pour la sécurité et la Sûreté du Québec nous a accompagnés là-dedans. On voulait essayer de faire plaisir à tout le monde, mais on pouvait pas aller partout.

Un défilé a semé un peu de magie dans les rues de Sept-Îles samedi. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Il dit être inspiré par la nostalgie des défilés d'il y a plusieurs années et par l'attachement qu'il éprouve pour sa ville natale.

Quand mon grand-père est arrivé à Sept-Îles, il y avait deux, trois rues , raconte-t-il. Mon père est né à Sept-Îles, moi aussi, et on l’aime, notre ville!

L’événement a été organisé à l’initiative de Frédéric Gagnon, de Mike Ouellet et d'Élisabeth Chevalier. La Ville de Sept-Îles a aussi participé à l'organisation de l’événement.

Afin de favoriser la distanciation sociale, le défilé a parcouru une quinzaine de kilomètres. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C’est cette même équipe qui a organisé la tournée des rues de la ville cet été, cette fois pour faire bouger les gens au rythme de la zumba.

L’équipe voulait aussi apporter du réconfort en ces temps difficiles, marqués par la pandémie de COVID-19, même si la Côte-Nord est peu touchée jusqu'ici.

Selon Frédéric Gagnon, le défilé a mobilisé plusieurs dizaines de bénévoles, qu’il remercie du fond du coeur.