Les permis d’alcool de deux bars d’Ottawa suspendus

Des raisons d’intérêt et de sécurité publique sont invoquées dans la suspension des permis d’alcool du Senate Tavern, qui a pignon sur rue à deux endroits, sur Clarence et Bank. Dans un communiqué publié samedi, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) évoque la possibilité que leurs permis soient révoqués pour avoir failli à agir conformément à la Loi sur les permis d’alcool et avec honnêteté et intégrité.

Les événements remontent au soir du 29 novembre. Un agent du Service de police d’Ottawa s’est rendu au Senate Tavern de la rue Clarence pour s’assurer du respect des mesures imposées par la province dans le contexte de la pandémie, qui exigent entre autres la fermeture des établissements de restauration à 22 h.

Or, pendant l’inspection, un groupe de personnes est entré dans le bar après 22 h. Selon la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario , lorsque l’agent a tenté d’entrer à son tour, il aurait été agressé par un propriétaire de l’entreprise.

L’individu a été arrêté pour agression sur la police et a été trouvé en possession de stupéfiants. Il a été accusé d’entrave à l’inspection en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (LRO).

Le Senate Tavern n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada.