La COVID-19 fait deux autres victimes en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a également rapporté 47 nouveaux cas d’infection, ce qui porte le bilan à 3687 personnes contaminées depuis le début de la pandémie.

Il s’agit de la hausse la plus marquée en Outaouais depuis le 23 novembre dernier, où 48 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés.

Pour l’ensemble du Québec, 2031 nouveaux cas ont été annoncés samedi, ce qui représente un sommet jamais atteint auparavant dans la province. Toutefois, les données de samedi sont influencées par une correction, a indiqué l'Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ).

Selon les autorités, une partie des 2031 cas confirmés rapportés dans les dernières 24 heures provient d'un rattrapage dans la saisie de cas identifiés la veille qui n'avaient pas pu être saisis à temps.

Hausse record en Ontario

Du côté d’Ottawa, alors que l’Ontario enregistre un nombre record de nouveaux cas, la capitale fédérale rapporte une progression de 48 nouveaux cas de COVID-19, samedi. Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) observe un bilan de 8701 cas de COVID-19 depuis le début de la crise.

Les autorités ne rapportent aucun nouveau décès sur le territoire d’Ottawa. Depuis le début de la pandémie, 379 personnes ont succombé au coronavirus dans la capitale nationale.

Pour sa part, la région de l’est ontarien a battu un triste record de nouveaux cas vendredi, a indiqué le Bureau de Santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ), avec 43 nouveaux cas de COVID-19. Sur le territoire desservi par le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , en date du 4 décembre, 942 personnes ont contracté la maladie et 31 en sont mortes.

La région pourrait par ailleurs voir son niveau d’alerte rehausser d’un cran pour basculer en zone orange si le nombre de cas quotidiens ne diminue pas au cours des prochains jours, a mis en garde la santé publique locale.