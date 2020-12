Des maires de la Vallée-de-l’Or exhortent la population à limiter les contacts sociaux

Après une hausse des cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue dans les derniers jours, les maires de Val-d’Or, de Malartic et de Senneterre lancent une campagne rappelant l’importance de respecter les consignes de la santé publique pour éviter que la région passe à un palier d'alerte plus élevé.

Pour le président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Martin Ferron, les citoyens ont la responsabilité d’adapter leurs habitudes et comportements pour éviter de faire face à davantage de restrictions.

Ralentissez un peu vos activités. La santé publique fédérale demande au minimum de couper 25 % notre nombre de contacts. Il faut vraiment le mettre en application, sinon, avec la tendance qu’on a en ce moment, peut-être que nous allons nous retrouver en zone rouge d'ici Noël , prévient-il.

Depuis lundi, une campagne radio, créée en collaboration avec les maires de Val-d’Or et de Senneterre, circule, et devrait aussi prendre place à la télévision et dans les journaux.

C’est pour réveiller les gens, leur dire "Écoutez, il y a encore du virus, soyez vigilants, ne relâchez pas les mesures" .

Martin Ferron souhaite que la population évite les déplacements entre régions, surtout en prévision de la période des Fêtes. Il demande aux étudiants qui voyageront d'une ville à l'autre de s'isoler le plus possible.

De rester à la maison une période d’au moins 10 ou 15 jours avant d’aller chacun dans leur région pour limiter la propagation du virus, et de se faire tester si on a des symptômes. Rendu ici, ceux qui n’ont pas eu le temps de le faire, de limiter leurs rencontres et de rester le plus possible au sein du nid familial , conseille-t-il.

Le président de l’Association de hockey mineur de Val-d’Or (AHMVD), Martin Boucher, rapporte qu’aucune nouvelle infection n’a été constatée au sein de ses membres depuis le nouveau cas de vendredi après-midi.

On se rencontre demain (dimanche) soir, et on va prendre une décision à savoir si on joue en fin de semaine prochaine ou si on décide d’attendre après les Fêtes , indique-t-il.

Samedi, la santé publique a fait état de 2031 nouveaux cas en 24 heures dans l’ensemble du Québec.