Le manque de places en services de garde préoccupe le maire de Senneterre

Jeudi, les membres Caucus des municipalités de centralité de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont rencontré le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, pour discuter de l’importance des places en services de garde et de leur influence sur l’attractivité et la rétention de main-d’oeuvre dans les régions.

Ce dont on a besoin, ce sont des familles, c’est plus de monde en Abitibi-Témiscamingue, et des services de garde pour qu’autant les papas que les mamans puissent avoir un emploi et avoir leurs enfants dans un endroit en sécurité , dit Jean-Maurice Matte.

L’UMQ a d’ailleurs adopté une résolution pour la mise en place un comité ad hoc qui doit se pencher sur le manque de services de garde en région et trouver des solutions.

Le ministre a exprimé son entière collaboration à ce comité-là et pour nous, c’est une bonne nouvelle, rapporte le maire de Senneterre. Dès le retour des Fêtes, il y aura des tables de travail mises en place et des solutions proposées. Je pense qu’il faut sortir des sentiers battus et proposer des solutions qui sont novatrices pour que chaque famille puisse trouver une place pour leurs enfants .

En Abitibi-Témiscamingue, cinq pôles urbains font partie du Caucus des municipalités de centralité de l’UMQ, soit Senneterre, Malartic, La Sarre, Ville-Marie et Témiscaming.