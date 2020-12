COVID-19 : les directions des hôpitaux de Windsor-Essex très inquiètes

La direction des trois hôpitaux plaide auprès du public pour qu'il continue à faire sa part afin d'empêcher la propagation du virus.

Le scénario que les résidents de la région de Windsor-Essex ont vu à la télévision se dérouler dans d'autres régions du monde, où les ressources hospitalières sont utilisées au maximum de leur capacité, [semble de plus en plus probable] dans notre région de la province , ont déclaré vendredi les directeurs généraux de l'Hôtel-Dieu Grace, de l'hôpital régional de Windsor et de l'hôpital Erie Shores.

Les récentes éclosions de COVID-19 à l'Hôtel-Dieu Grace et à l’hôpital régional risquent de réduire considérablement leur capacité respective. Dans les deux cas, les hôpitaux sont déjà surchargés et à plus de 100 % de leur capacité.

Alors que la capacité en lits d'hôpitaux se détériore, les équipes cliniques n'auront d'autre choix que d'annuler les opérations chirurgicales et autres procédures prévues afin de s'assurer que nous disposons d’assez de lits pour les urgences et autres cas urgents , peut-on lire dans la déclaration commune.

Selon l'unité de santé publique du comté de Windsor-Essex (WECHU), 27 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19. Sept d’entre eux sont en soins intensifs.

Il est certain qu'il y a beaucoup de pression sur le système de santé dans la région et aussi dans tout le sud-ouest de l'Ontario , a déclaré vendredi le Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste en chef de la région.

65 nouveaux cas se sont déclarés dans Windsor-Essex vendredi.

21 éclosions dans la région de Windsor-Essex

Le Dr Ahmed a déclaré qu'il y a également un nombre record d’éclosions dans la région : 21 sur des lieux de travail, dans des maisons de soins de longue durée et dans d'autres institutions.

Nous n'avons jamais eu autant d’éclosions, ce qui indique clairement que nous devons en faire plus , a déclaré le Dr Ahmed.

Selon les données les plus récentes, que le Dr Ahmed a présentées vendredi, le taux moyen de positivité des tests sur sept jours à Windsor est de 4,3 % - le quatrième plus élevé de la province, derrière les régions de Toronto, Peel et York.

Une analyse de la présence du virus dans les eaux usées suggère que les taux d'infection dépassent le nombre de cas connus, a déclaré le Dr Ahmed.

Pas de confinement

Malgré l'augmentation du nombre de cas, la province n'a pas annoncé de confinement pour Windsor-Essex vendredi, ce qui signifie que la région reste dans la zone rouge, contrôle .

Le Dr Ahmed avait déclaré plus tôt vendredi qu'il ne prévoyait pas confiner la région.