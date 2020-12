« Il faut garder la Côte-Nord en zone jaune », appellent les élus

Le temps des fêtes qui approche sera déterminant sur le nombre de contaminations à la COVID-19, selon les élus, alors que plusieurs personnes s’apprêtent à venir fêter Noël sur la Côte-Nord.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, lance un appel à l’achat local et demande aux citoyens de ne pas sortir du territoire.

Soyons prudents! Il faut réaliser la chance qu’on a d’avoir un cégep qui est encore ouvert, des restaurants aussi, on peut même vaquer à nos activités sportives, etc.. On est capables de rester à ce palier d'alerte si on fait ce qu’il faut. J’ai confiance en mes concitoyens , affirme M. Montigny.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, réitère quant à lui sa confiance envers la santé publique, qui impose une nouvelle mesure d'isolement d’une semaine pour tous les citoyens qui entrent sur le territoire.

Là les jeunes vont arriver des études pour les vacances des fêtes, on espère qu’ils vont respecter les consignes de la santé publique , explique-t-il. C’est sûr qu’on a l’avantage de l’espace sur la Côte-Nord, et de la densité de population, mais il faut faire attention quand même. Il n’y a rien de simple, mais on va y arriver.

En plus de ce nouveau règlement, un test de dépistage sera nécessaire pour les personnes qui proviennent des zones rouges ou oranges, et qui se dirigent vers la Minganie, Caniapiscau ou la Basse-Côte-Nord.

Pour les personnes concernées par cette mesure, la santé publique demande d’appeler au 1 877-644-4545 afin de prendre rendez-vous pour un test de dépistage.

Même si cette mesure n’est pas coercitive, il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour protéger les citoyens, selon l'administratrice de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts.

C’est sûr que nous avions demandé que le test soit obligatoire pour l’entrée en Basse-Côte-Nord. Ce que nous avons compris, c’est que l’isolement est la mesure la plus efficace. À mon avis, les gens vont suivre les recommandations.

Elle craint toutefois que les déplacements effectués dans le temps des fêtes puissent être une source d’éclosion, et appelle à la prudence.